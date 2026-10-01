SmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748670
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Размеры в упаковке, см
19х10х2
Вес, г.
610
Описание товара SmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/
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Бренд
Xiaomi
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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