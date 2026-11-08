Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G RU 8/512Gb Black
**Смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G 8+512 Black — мощь и стиль в каждой детали!** Откройте для себя мир безграничных возможностей с Redmi Note 17 Pro Max 5G! Этот смартфон создан для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии. **Почему стоит выбрать Redmi Note 17 Pro Max 5G?** * **Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5** — наслаждайтесь быстрой и плавной работой приложений и игр. * **Большой и яркий AMOLED-дисплей** с диагональю 6,83 дюйма и разрешением 2772 x 1280 пикселей — погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов. * **Высокая частота обновления экрана — 120 Гц** — движения на экране будут плавными и чёткими. * **Вместительная память: 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной** — храните все важные файлы, приложения и медиа без ограничений. * **Ёмкий аккумулятор на 10 000 мАч** — забудьте о постоянной необходимости подзаряжать устройство. * **Поддержка 5G** — наслаждайтесь быстрой загрузкой страниц и потоковым видео. * **Двойная тыловая камера** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **Защита от пыли и воды IP69K** — ваш смартфон будет в безопасности даже в самых экстремальных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами; * проводной интерфейс USB Type-C; * сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных; * Wi-Fi 802.11ax для стабильного и быстрого подключения к сети. Стильный чёрный корпус из пластика и моноблочная конструкция делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Выберите Redmi Note 17 Pro Max 5G — выберите будущее уже сегодня!
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