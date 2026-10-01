Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00)
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым сенсорным экраном — компактный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1200 обеспечивает чёткое изображение и расширенное рабочее пространство по вертикали, а сенсорное управление делает взаимодействие с интерфейсом ещё удобнее. Процессор Intel с 8 ядрами в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти помогает уверенно справляться с многозадачностью. Быстрый SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет достаточно места для файлов и приложений. За графику отвечает Intel Arc Graphics, а Windows 11 Pro предлагает функциональную программную среду для продуктивной работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 203 330 руб.50833 руб. в СплитНоутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 203 330 руб.50833 руб. в СплитНоутбук MSI Prestige 16 AI+ C3MG-030RU Intel Core Ultra 7 355/32...
-
В наличииЦена 204 140 руб.51035 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 204 150 руб.51038 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 15-inch 2026 Midnight 15.3" Liquid Ret...
-
В наличииЦена 204 220 руб.51055 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD5...
-
В наличииЦена 206 010 руб.51503 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 211 440 руб.52860 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32G...
-
В наличииЦена 213 400 руб.53350 руб. в СплитНоутбук MSI Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU Intel Core Ultra 7 255H/...
-
В наличииЦена 216 490 руб.54123 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K O...
-
В наличииЦена 223 930 руб.55983 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DXJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1T...
-
В наличииЦена 227 770 руб.56943 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255...
-
В наличииЦена 231 780 руб.57945 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1T...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00)