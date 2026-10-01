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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 18
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 19
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 20
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 21
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 22
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 23
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 24
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 25
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 26
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 27
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 16
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 21
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 22
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 23
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 24
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 25
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 26
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 27
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
211 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748648
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х33х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00)

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым сенсорным экраном — компактный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1200 обеспечивает чёткое изображение и расширенное рабочее пространство по вертикали, а сенсорное управление делает взаимодействие с интерфейсом ещё удобнее. Процессор Intel с 8 ядрами в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти помогает уверенно справляться с многозадачностью. Быстрый SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет достаточно места для файлов и приложений. За графику отвечает Intel Arc Graphics, а Windows 11 Pro предлагает функциональную программную среду для продуктивной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым сенсорным экраном — компактный формат для работы, учёбы и повседневных задач. IPS-матрица с разрешением 1920?1200 обеспечивает чёткое изображение и расширенное рабочее пространство по вертикали, а сенсорное управление делает взаимодействие с интерфейсом ещё удобнее. Процессор Intel с 8 ядрами в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти помогает уверенно справляться с многозадачностью. Быстрый SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет достаточно места для файлов и приложений. За графику отвечает Intel Arc Graphics, а Windows 11 Pro предлагает функциональную программную среду для продуктивной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21NTS41J00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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