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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 18
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 19
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 20
Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
188 140 руб. 
Начислим 3011 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748647
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US)
188 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х8
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US)

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном — компактный формат для комфортной работы, просмотра контента и взаимодействия с интерфейсом прямо касанием. Высокое разрешение 2880?1800 делает изображение детализированным, а матрица OLED подчёркивает насыщенность и глубину картинки. Производительный процессор Intel, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ обеспечивают уверенную работу с требовательными задачами и позволяют хранить большой объём файлов. Windows 11 Pro расширяет возможности ноутбука для рабочих сценариев. Алюминиевый корпус дополняет современный и деловой образ модели.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном — компактный формат для комфортной работы, просмотра контента и взаимодействия с интерфейсом прямо касанием. Высокое разрешение 2880?1800 делает изображение детализированным, а матрица OLED подчёркивает насыщенность и глубину картинки. Производительный процессор Intel, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ обеспечивают уверенную работу с требовательными задачами и позволяют хранить большой объём файлов. Windows 11 Pro расширяет возможности ноутбука для рабочих сценариев. Алюминиевый корпус дополняет современный и деловой образ модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA0036US) - по цене 188140 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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