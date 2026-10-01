Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NT2-M006D0)
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Характеристики
Линейка
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
484 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748641
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х10
Вес, кг.
3.7
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NT2-M006D0)
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W сочетает производительную аппаратную платформу, два экрана и форм-фактор трансформера. Ноутбук подходит для игр, работы и задач, связанных с дизайном: основной OLED-дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR и NVIDIA G-SYNC, а второй сенсорный экран расширяет рабочее пространство.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W сочетает производительную аппаратную платформу, два экрана и форм-фактор трансформера. Ноутбук подходит для игр, работы и задач, связанных с дизайном: основной OLED-дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR и NVIDIA G-SYNC, а второй сенсорный экран расширяет рабочее пространство.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NT2-M006D0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR144W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NR0NT2-M006D0)