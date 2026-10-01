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Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
281 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748640
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
15
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3.28

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A)

MacBook Pro A3426 сочетает производительную платформу Apple M5 Pro, большой быстрый накопитель и дисплей Retina XDR с разрешением 3024?1964. Модель подходит для работы, учёбы и дизайна, а компактный алюминиевый корпус весом 1,6 кг удобен для мобильного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
15
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
MacBook Pro A3426 сочетает производительную платформу Apple M5 Pro, большой быстрый накопитель и дисплей Retina XDR с разрешением 3024?1964. Модель подходит для работы, учёбы и дизайна, а компактный алюминиевый корпус весом 1,6 кг удобен для мобильного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3426 M5 Pro 15 core 24Gb SSD2Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MJLV4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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