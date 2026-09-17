Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MGDU4HN/A)
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Характеристики
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
36 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
408 190 руб.
В наличии
Код товара: 748637
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408 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
18 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
36 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Max 32 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MGDU4HN/A)
Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 оборудован 18-ядерным процессором Apple M5 Max и 36 ГБ оперативной памяти подходит для работы, учебы и дизайна. 36 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно работать с несколькими ресурсоёмкими приложениями. Модель Apple MacBook Pro A3427 оснащена экраном Liquid Retina XDR с диагональю 14,2 дюйма и разрешением 3024x1964 пикселей.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
18 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
36 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Max 32 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 оборудован 18-ядерным процессором Apple M5 Max и 36 ГБ оперативной памяти подходит для работы, учебы и дизайна. 36 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно работать с несколькими ресурсоёмкими приложениями. Модель Apple MacBook Pro A3427 оснащена экраном Liquid Retina XDR с диагональю 14,2 дюйма и разрешением 3024x1964 пикселей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Купить Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MGDU4HN/A) - по цене 408190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MGDU4HN/A)