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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH)

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748636
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х10
Вес, кг.
3.69

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH)

GIGABYTE GAMING A16 GA63H — игровой ноутбук 2025 года с 10-ядерным Intel Core i7-13620H и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Экран формата 16:10 сочетает разрешение 1920?1200, частоту 165 Гц и матовую IPS-поверхность.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
GIGABYTE GAMING A16 GA63H — игровой ноутбук 2025 года с 10-ядерным Intel Core i7-13620H и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков. Экран формата 16:10 сочетает разрешение 1920?1200, частоту 165 Гц и матовую IPS-поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (CVHI3EE894SH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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