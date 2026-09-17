Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Netac Shadow III идеально подойдет для создания сбалансированной мультимедийной или домашней системы, а также для недорогого апгрейда уже существующего ПК. Его объема в 16 ГБ достаточно для комфортного решения повседневных задач: работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким монтажом видео. Это решение находится выше базового уровня для простых офисных ПК, но не позиционируется как топовое для экстремального разгона, закрывая потребности большинства домашних пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что является актуальным поколением для большинства современных настольных платформ. Это означает совместимость с соответствующими слотами на материнских платах и значительный прирост пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый обеспечивает суммарный объем оперативной памяти в 16 ГБ, что является отличным выбором для комфортной работы и игр. Частота 2666 МГц находится в сегменте стандартной для DDR4, предлагая надежную и стабильную работу без необходимости тонкой настройки. Такой скорости хватит для уверенной работы системы в играх на высоких настройках, особенно если используется мощная видеокарта, а также для ускорения подгрузки уровней и уменьшения микрофризов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на время задержки при доступе к данным. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для DDR4, обеспечивая энергоэффективность и нагрев в пределах нормы. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет одним кликом в BIOS материнской платы активировать заявленную частоту 2666 МГц и тайминги, избавляя пользователя от ручных настроек и гарантируя стабильность.
Совместимость с платформой
Модуль памяти Netac DDR4 совместим с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Это включает в себя платформы Intel 100-й серии и новее, а также AMD на базе сокетов AM4 и старше. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они несовместимы с предыдущим поколением DDR3. Для активации профиля XMP и работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы данную частоту поддерживали и ваши процессор, и чипсет.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только улучшают внешний вид сборки, но и способствуют отводу тепла от чипов памяти при длительной нагрузке, поддерживая стабильность. Их высота является умеренной, что минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных или ориентированных на минимализм систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ, что изначально настраивает пользователя на правильную двухканальную конфигурацию. При установке в соответствующие слоты на материнской плате (обычно окрашенные в один цвет) двухканальный режим активируется, существенно увеличивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и положительно влияя на производительность в играх и приложениях. В дальнейшем объем можно увеличить, докупив аналогичный комплект, но смешивать модули с разными характеристиками не рекомендуется.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это строгая несовместимость с поколениями DDR3 или DDR5 из-за физических различий в ключе-прорези на планке. Даже при поддержке XMP итоговая частота работы памяти зависит от возможностей вашего процессора и материнской платы. Высокие радиаторы, несмотря на умеренную высоту, стоит проверить на совместимость с вашим кулером CPU. При выборе ориентируйтесь на актуальность DDR4 для вашей платформы, достаточность 16 ГБ для ваших задач и удобство технологии XMP для автоматического разгона. Этот комплект станет отличным выбором для сборки или апгрейда ПК начального и среднего уровня, где нужен надежный объем и стабильная скорость без переплаты за экстремальные частоты и RGB-эффекты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 2666MHz (PSD416G26662)
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC25600, 3200Mhz, (...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC21300, 2666Mhz, (...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-2666
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-3200
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 16Gb, 2666Mhz, NT...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 M...
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac PC25600 16Gb 3200MHz (NTBSD4P32SP-...
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)
-
В наличииЦена 12 660 руб.3165 руб. в СплитОперативная память Apacer DDR4 DIMM 16GB 3200MHz (AH4U16G32C28YM...
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200M...
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Netac Shadow III идеально подойдет для создания сбалансированной мультимедийной или домашней системы, а также для недорогого апгрейда уже существующего ПК. Его объема в 16 ГБ достаточно для комфортного решения повседневных задач: работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким монтажом видео. Это решение находится выше базового уровня для простых офисных ПК, но не позиционируется как топовое для экстремального разгона, закрывая потребности большинства домашних пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что является актуальным поколением для большинства современных настольных платформ. Это означает совместимость с соответствующими слотами на материнских платах и значительный прирост пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый обеспечивает суммарный объем оперативной памяти в 16 ГБ, что является отличным выбором для комфортной работы и игр. Частота 2666 МГц находится в сегменте стандартной для DDR4, предлагая надежную и стабильную работу без необходимости тонкой настройки. Такой скорости хватит для уверенной работы системы в играх на высоких настройках, особенно если используется мощная видеокарта, а также для ускорения подгрузки уровней и уменьшения микрофризов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на время задержки при доступе к данным. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для DDR4, обеспечивая энергоэффективность и нагрев в пределах нормы. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет одним кликом в BIOS материнской платы активировать заявленную частоту 2666 МГц и тайминги, избавляя пользователя от ручных настроек и гарантируя стабильность.
Совместимость с платформой
Модуль памяти Netac DDR4 совместим с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Это включает в себя платформы Intel 100-й серии и новее, а также AMD на базе сокетов AM4 и старше. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они несовместимы с предыдущим поколением DDR3. Для активации профиля XMP и работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы данную частоту поддерживали и ваши процессор, и чипсет.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только улучшают внешний вид сборки, но и способствуют отводу тепла от чипов памяти при длительной нагрузке, поддерживая стабильность. Их высота является умеренной, что минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных или ориентированных на минимализм систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ, что изначально настраивает пользователя на правильную двухканальную конфигурацию. При установке в соответствующие слоты на материнской плате (обычно окрашенные в один цвет) двухканальный режим активируется, существенно увеличивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и положительно влияя на производительность в играх и приложениях. В дальнейшем объем можно увеличить, докупив аналогичный комплект, но смешивать модули с разными характеристиками не рекомендуется.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это строгая несовместимость с поколениями DDR3 или DDR5 из-за физических различий в ключе-прорези на планке. Даже при поддержке XMP итоговая частота работы памяти зависит от возможностей вашего процессора и материнской платы. Высокие радиаторы, несмотря на умеренную высоту, стоит проверить на совместимость с вашим кулером CPU. При выборе ориентируйтесь на актуальность DDR4 для вашей платформы, достаточность 16 ГБ для ваших задач и удобство технологии XMP для автоматического разгона. Этот комплект станет отличным выбором для сборки или апгрейда ПК начального и среднего уровня, где нужен надежный объем и стабильная скорость без переплаты за экстремальные частоты и RGB-эффекты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 16Gb, 2666Mhz, [NTSHD4P26SP-16W] CL19, с радиатором