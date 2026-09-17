Уцененный товар Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка хорошее состояние, 748619
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%5 560 руб. 6 040 руб.
В наличии
Код товара: 748619
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Загружаем...
5 560 руб. -8%
6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567817529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Ganja Burn, Majesty, Barbie Dreams, Rich Sex, Hard White, Bed, Thought I Knew You, Run & Hide, Chun Swae, Chun-Li, LLC, Good Form, Nip Tuck, 2 Lit 2 Late Interlude, Come See About Me, Sir, Miami, Coco Chanel, Inspirations Outro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид:хорошее состояние Комплектность : виниловая пластинка Причина уценки : заломы на углах конверта
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567817529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Ganja Burn, Majesty, Barbie Dreams, Rich Sex, Hard White, Bed, Thought I Knew You, Run & Hide, Chun Swae, Chun-Li, LLC, Good Form, Nip Tuck, 2 Lit 2 Late Interlude, Come See About Me, Sir, Miami, Coco Chanel, Inspirations Outro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Внешний вид:хорошее состояние Комплектность : виниловая пластинка Причина уценки : заломы на углах конверта
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Уцененный товар Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка хорошее состояние - стоимость товара 5560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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