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Уцененный товар Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 748618
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Уцененный товар Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние , 748618

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Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - фото 1
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Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - фото 2
Уценка
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - фото 3
Уценка
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
карабин, нож, огниво, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, плоскогубцы, свисток, сменные биты
Длина, мм
114
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - фото 1
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - фото 2
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - фото 3
  • Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
15 590 руб.  16 950 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние
15 590 руб. -8%
16 950 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитулы
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
карабин, нож, огниво, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, плоскогубцы, свисток, сменные биты
Длина, мм
114
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.8
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
212

Описание товара Уцененный товар Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, мультитул, чехол Причина уценки : потертости , повреждена упаковка



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Отзывы о товаре Уцененный товар Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитулы
Материал инструмента
нержавеющая сталь
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
карабин, нож, огниво, отвертка, открывалка для бутылок, пассатижи, пила, плоскогубцы, свисток, сменные биты
Длина, мм
114
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, , чехол
Ширина, см
3.8
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, мультитул, чехол Причина уценки : потертости , повреждена упаковка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
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Уцененный товар Мультитул Leatherman Signal, 19 функций, бордовый, нейлоновый чехол 832745хорошее состояние - стоимость товара 15590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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