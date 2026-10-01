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Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush

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Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748614
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
2.42
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush

? Apple MacBook Neo - это компактный и доступный ноутбук Apple, созданный для повседневной работы, обучения и мультимедиа. Он оснащён 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408 x 1506 пикселей, яркостью до 500 нит и поддержкой 1 миллиарда цветов, что обеспечивает четкое изображение и естественную цветопередачу при работе с текстом, фото и видео. Легкий алюминиевый корпус весит около 1.23 кг, благодаря чему ноутбук удобно брать с собой. ? Основой устройства является чип Apple A18 Pro, ранее использовавшийся в iPhone 16 Pro. Этот процессор обеспечивает высокую производительность для повседневных задач, многозадачности и приложений, использующих возможности искусственного интеллекта. Встроенный 16-ядерный Neural Engine ускоряет работу функций машинного обучения и обработки данных. При этом ноутбук работает без вентилятора, оставаясь полностью бесшумным. ? MacBook Neo оснащается 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем 256 или 512 ГБ. В ноутбуке используются Magic Keyboard, большой Multi-Touch-трекпад и камера FaceTime HD 1080p, обеспечивающая четкое изображение во время видеозвонков. Также устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, что улучшает качество звука при просмотре фильмов и прослушивании музыки. ? Ноутбук предлагает базовый, но современный набор интерфейсов: два порта USB-C и аудиоразъем 3.5 мм, а также беспроводные технологии Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0. Для снижения стоимости модель не оснащена Thunderbolt-портами или зарядкой MagSafe, но остается полностью совместимой с аксессуарами USB-C и внешними устройствами. ? Одним из преимуществ MacBook Neo является длительная автономность - до 16 часов работы от одного заряда, что позволяет использовать ноутбук в течение всего дня без подзарядки. Устройство работает под управлением macOS Tahoe и доступно в нескольких цветах корпуса.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo 13? A18 Pro 6CPU/5GPU 8GB 256GB Blush




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
2.42
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
? Apple MacBook Neo - это компактный и доступный ноутбук Apple, созданный для повседневной работы, обучения и мультимедиа. Он оснащён 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2408 x 1506 пикселей, яркостью до 500 нит и поддержкой 1 миллиарда цветов, что обеспечивает четкое изображение и естественную цветопередачу при работе с текстом, фото и видео. Легкий алюминиевый корпус весит около 1.23 кг, благодаря чему ноутбук удобно брать с собой. ? Основой устройства является чип Apple A18 Pro, ранее использовавшийся в iPhone 16 Pro. Этот процессор обеспечивает высокую производительность для повседневных задач, многозадачности и приложений, использующих возможности искусственного интеллекта. Встроенный 16-ядерный Neural Engine ускоряет работу функций машинного обучения и обработки данных. При этом ноутбук работает без вентилятора, оставаясь полностью бесшумным. ? MacBook Neo оснащается 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем 256 или 512 ГБ. В ноутбуке используются Magic Keyboard, большой Multi-Touch-трекпад и камера FaceTime HD 1080p, обеспечивающая четкое изображение во время видеозвонков. Также устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, что улучшает качество звука при просмотре фильмов и прослушивании музыки. ? Ноутбук предлагает базовый, но современный набор интерфейсов: два порта USB-C и аудиоразъем 3.5 мм, а также беспроводные технологии Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0. Для снижения стоимости модель не оснащена Thunderbolt-портами или зарядкой MagSafe, но остается полностью совместимой с аксессуарами USB-C и внешними устройствами. ? Одним из преимуществ MacBook Neo является длительная автономность - до 16 часов работы от одного заряда, что позволяет использовать ноутбук в течение всего дня без подзарядки. Устройство работает под управлением macOS Tahoe и доступно в нескольких цветах корпуса.
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Отзывы


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