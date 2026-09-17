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Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) виниловая пластинка

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Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Death Cab For Cutie
Альбом (сингл)
I Built You A Tower
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) - фото 1
  • Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) - фото 2
  • Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092817010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Death Cab For Cutie
Альбом (сингл)
I Built You A Tower
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Full Of Stars, Punching The Flowers, Pep Talk, I Built You A Tower (A), Envy The Birds, Stone Over Water, How Heavenly A State, Trap Door, Riptides, The Flavor Of Metal, I Built You A Tower (B)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) виниловая пластинка

«I Built You a Tower» — предстоящий одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы Death Cab for Cutie Издание на виниле Death Cab for Cutie — одна из самых влиятельных инди-рок-групп столетия. После более чем двадцати лет работы с крупными лейблами группа вернулась к своим инди-корням, подписала контракт с ANTI- Records и в 2026 году выпустит свой одиннадцатый альбом под названием «I Built You A Tower». Запись альбома проходила в течение трех недель в студии Animal Rites в Лос-Анджелесе, принадлежащей продюсеру Джону Конглтону. Дополнительные партии были записаны участниками группы в их домашних студиях в Сиэтле, Беллингхеме, Лос-Анджелесе и Портленде.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092817010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Death Cab For Cutie
Альбом (сингл)
I Built You A Tower
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Full Of Stars, Punching The Flowers, Pep Talk, I Built You A Tower (A), Envy The Birds, Stone Over Water, How Heavenly A State, Trap Door, Riptides, The Flavor Of Metal, I Built You A Tower (B)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«I Built You a Tower» — предстоящий одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы Death Cab for Cutie Издание на виниле Death Cab for Cutie — одна из самых влиятельных инди-рок-групп столетия. После более чем двадцати лет работы с крупными лейблами группа вернулась к своим инди-корням, подписала контракт с ANTI- Records и в 2026 году выпустит свой одиннадцатый альбом под названием «I Built You A Tower». Запись альбома проходила в течение трех недель в студии Animal Rites в Лос-Анджелесе, принадлежащей продюсеру Джону Конглтону. Дополнительные партии были записаны участниками группы в их домашних студиях в Сиэтле, Беллингхеме, Лос-Анджелесе и Портленде.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death Cab For Cutie - I Built You A Tower (8714092817010) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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