A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 748605
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Needed That - A Boogie Wit da Hoodie, PnB Rock, Food for Thought, Roddy Ricch), Tory Lanez), Kodak Black), Money Conversations, Turn Off The Radio, G Herbo), I Need It, Ballin, Emotions, Bounce Back, Come Here, Lil Durk), Friends With Benefits, Don Q), February, Regular, Soul Snatcher, Lil Durk), Man in the Mirror, Back It Up, H.E.R.) (Bonus)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка
Me vs. Myself — четвёртый студийный альбом американского рэпера A Boogie wit da Hoodie, выпущенный в 2022 году. В альбоме приняли участие такие гости, как Roddy Ricch, Tory Lanez, Kodak Black, G Herbo, Lil Durk, Don Q и H.E.R. Лимитированное издание на цветном виниле Me vs Myself дебютировал на шестом месте в американском чарте Billboard 200, набрав 53 000 эквивалентных единиц (включая 3000 копий чистых продаж альбома) за первую неделю. Это стало четвертым дебютом A Boogie в десятке лучших в США. Альбом также собрал в общей сложности 66,92 миллиона официальных прослушиваний песен по запросу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) винилова...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитGhost - Infestissumam (0602537343737) виниловая пластинка
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Needed That - A Boogie Wit da Hoodie, PnB Rock, Food for Thought, Roddy Ricch), Tory Lanez), Kodak Black), Money Conversations, Turn Off The Radio, G Herbo), I Need It, Ballin, Emotions, Bounce Back, Come Here, Lil Durk), Friends With Benefits, Don Q), February, Regular, Soul Snatcher, Lil Durk), Man in the Mirror, Back It Up, H.E.R.) (Bonus)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Me vs. Myself — четвёртый студийный альбом американского рэпера A Boogie wit da Hoodie, выпущенный в 2022 году. В альбоме приняли участие такие гости, как Roddy Ricch, Tory Lanez, Kodak Black, G Herbo, Lil Durk, Don Q и H.E.R. Лимитированное издание на цветном виниле Me vs Myself дебютировал на шестом месте в американском чарте Billboard 200, набрав 53 000 эквивалентных единиц (включая 3000 копий чистых продаж альбома) за первую неделю. Это стало четвертым дебютом A Boogie в десятке лучших в США. Альбом также собрал в общей сложности 66,92 миллиона официальных прослушиваний песен по запросу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка