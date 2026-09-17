Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (4099964247992) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
An Ending In Itself
Жанр
Эмо
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 748593
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4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964247992]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
An Ending In Itself
Жанр
Эмо
Трек-лист
An Ending In Itself, Forever/Always, God In My Head, Need You Here, Left On Repeat, House Of Matches, Waiting For You, Paralyzed, Process, PTSD, Looking Back At Me, Storm Clouds
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (4099964247992) виниловая пластинка
Американская рок группа Sleeping With Sirens анонсировала новый, восьмой, студийный альбом "An Ending In Itself" Издание на виниле Эта пластинка знаменует триумфальное возвращение коллектива на лейбл Rise Records, с которым они не сотрудничали 13 лет (со времен выхода альбома Feel в 2013 году). Именно на этом лейбле вышли их знаковые «золотые» релизы начала 2010-х годов. По словам фронтмена Келлина Куинна, альбом стал эмоциональным и зрелым ответом на две предыдущие работы группы (How It Feels to Be Lost и Complete Collapse). Музыканты стремились вернуться к своим корням, объединив фирменную атмосферу культовой пластинки Let’s Cheers to This (2011) с современным тяжелым пост-хардкор звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964247992]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
An Ending In Itself
Жанр
Эмо
Трек-лист
An Ending In Itself, Forever/Always, God In My Head, Need You Here, Left On Repeat, House Of Matches, Waiting For You, Paralyzed, Process, PTSD, Looking Back At Me, Storm Clouds
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Американская рок группа Sleeping With Sirens анонсировала новый, восьмой, студийный альбом "An Ending In Itself" Издание на виниле Эта пластинка знаменует триумфальное возвращение коллектива на лейбл Rise Records, с которым они не сотрудничали 13 лет (со времен выхода альбома Feel в 2013 году). Именно на этом лейбле вышли их знаковые «золотые» релизы начала 2010-х годов. По словам фронтмена Келлина Куинна, альбом стал эмоциональным и зрелым ответом на две предыдущие работы группы (How It Feels to Be Lost и Complete Collapse). Музыканты стремились вернуться к своим корням, объединив фирменную атмосферу культовой пластинки Let’s Cheers to This (2011) с современным тяжелым пост-хардкор звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (4099964247992) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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