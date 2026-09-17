Top.Mail.Ru
Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) - фото 1
Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) - фото 2
Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
An Ending In Itself
Жанр
Эмо
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) - фото 1
  • Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) - фото 2
  • Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964248067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
An Ending In Itself
Жанр
Эмо
Трек-лист
An Ending In Itself, Forever/Always, God In My Head, Need You Here, Left On Repeat, House Of Matches, Waiting For You, Paralyzed, Process, PTSD, Looking Back At Me, Storm Clouds
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) виниловая пластинка

Американская рок группа Sleeping With Sirens анонсировала новый, восьмой, студийный альбом "An Ending In Itself" Лимитированное издание на цветном виниле Эта пластинка знаменует триумфальное возвращение коллектива на лейбл Rise Records, с которым они не сотрудничали 13 лет (со времен выхода альбома Feel в 2013 году). Именно на этом лейбле вышли их знаковые «золотые» релизы начала 2010-х годов. По словам фронтмена Келлина Куинна, альбом стал эмоциональным и зрелым ответом на две предыдущие работы группы (How It Feels to Be Lost и Complete Collapse). Музыканты стремились вернуться к своим корням, объединив фирменную атмосферу культовой пластинки Let’s Cheers to This (2011) с современным тяжелым пост-хардкор звучанием.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964248067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sleeping With Sirens
Альбом (сингл)
An Ending In Itself
Жанр
Эмо
Трек-лист
An Ending In Itself, Forever/Always, God In My Head, Need You Here, Left On Repeat, House Of Matches, Waiting For You, Paralyzed, Process, PTSD, Looking Back At Me, Storm Clouds
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американская рок группа Sleeping With Sirens анонсировала новый, восьмой, студийный альбом "An Ending In Itself" Лимитированное издание на цветном виниле Эта пластинка знаменует триумфальное возвращение коллектива на лейбл Rise Records, с которым они не сотрудничали 13 лет (со времен выхода альбома Feel в 2013 году). Именно на этом лейбле вышли их знаковые «золотые» релизы начала 2010-х годов. По словам фронтмена Келлина Куинна, альбом стал эмоциональным и зрелым ответом на две предыдущие работы группы (How It Feels to Be Lost и Complete Collapse). Музыканты стремились вернуться к своим корням, объединив фирменную атмосферу культовой пластинки Let’s Cheers to This (2011) с современным тяжелым пост-хардкор звучанием.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sleeping With Sirens - An Ending In Itself (coloured) (4099964248067) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...