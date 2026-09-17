Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) виниловая пластинка
При полном участии оставшегося в живых участника группы Small Faces Кенни Джонса, любимый многими лондонский мод-квартет переработал свои классические альбомы на лейбле Immediate Records, сделав их заново мастерингом для винила. Мастерингом занимался Ник Роббинс, давний звукорежиссер Small Faces, а нарезку лаковых дисков выполнил Барри Гринт, старший звукорежиссер Air Studios. Менеджер лейбла Immediate Records и продюсер переизданий Small Faces Роб Кейгер вместе с Джонсом продолжает свои 20-летние поиски утраченных записей, чтобы обеспечить использование наилучших возможных источников для новых изданий, а также улучшить упаковку виниловых пластинок. Альбомы Small Faces (1967), There Are But Four Small Faces (1968), Ogdens' Nut Gone Flake (1968) и Greatest Hits будут переизданы с каталожными номерами Immediate Records. Альбом The Autumn Stone выйдет позже в 2023 году в нескольких форматах, включая делюкс-бокс. Виниловые пластинки отпечатаны на 180-граммовом черном виниле, а также выпущены ограниченным тиражом на цветном виниле с точно воспроизведенным оригинальным оформлением пластинок, плюс полноцветные внутренние конверты из картона с обратной стороны, все это помещено в защитный ПВХ-конверт. К каждой пластинке прилагается коллекционная обложка Small Faces/Immediate Records/Air Studios, разработанная специально для каждого издания. Сборник Greatest Hits - The Immediate Years 1967—1969 включает более 40 минут классических синглов Small Faces, выпущенных по всему миру на лейбле Immediate Records. Впервые представлены все оригинальные сингловые версии, заново записанные на винил с оригинальных монофонических мастер-лент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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