Top.Mail.Ru
Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Let&#039;s Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) - фото 1
Various Artists - Let&#039;s Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Let's Play Chess: A Chess Records Anthology
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Let&#039;s Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) - фото 1
  • Various Artists - Let&#039;s Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748576
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488033893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Let's Play Chess: A Chess Records Anthology
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(I'm Your) Hoochie Coochie Man - Muddy Waters, Juke - Little Walter, Smokestack Lightnin' - Howlin' Wolf, Maybellene (Single Version) - Chuck Berry, ReconBaby - Lowell Fulson, At Last - Etta James, Sincerely (Single Version) - The Moonglows, The "In" Crowd (Live At The Bohemian Caverns, Washington, D.C./1965) - Ramsey Lewis Trio, Rescue Me - Fontella Bass, High Heel Sneakers - Tommy Tucker, First Time I Met The Blues (1960 Single Version) - Buddy Guy, Rocket 88 (Single Version) - Jackie Brenston
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка

История Chess Records — это история американской популярной музыки второй половины XX века. Chess Records наиболее известна записями акустического блюза, а также выпуском некоторых из первых рок-н-ролльных синглов. Наследие Chess Records живо и спустя более 75 лет. Сборник «Let's Play Chess (A Chess Records Anthology)», подготовленный продюсером, обладателем премии «Грэмми» барабанщиком Стивом Джорданом, представляет 25 лучших записей лейбла, некоторые из которых входят в число самых важных и захватывающих из когда-либо созданных.

Отзывы о товаре Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488033893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Let's Play Chess: A Chess Records Anthology
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(I'm Your) Hoochie Coochie Man - Muddy Waters, Juke - Little Walter, Smokestack Lightnin' - Howlin' Wolf, Maybellene (Single Version) - Chuck Berry, ReconBaby - Lowell Fulson, At Last - Etta James, Sincerely (Single Version) - The Moonglows, The "In" Crowd (Live At The Bohemian Caverns, Washington, D.C./1965) - Ramsey Lewis Trio, Rescue Me - Fontella Bass, High Heel Sneakers - Tommy Tucker, First Time I Met The Blues (1960 Single Version) - Buddy Guy, Rocket 88 (Single Version) - Jackie Brenston
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
История Chess Records — это история американской популярной музыки второй половины XX века. Chess Records наиболее известна записями акустического блюза, а также выпуском некоторых из первых рок-н-ролльных синглов. Наследие Chess Records живо и спустя более 75 лет. Сборник «Let's Play Chess (A Chess Records Anthology)», подготовленный продюсером, обладателем премии «Грэмми» барабанщиком Стивом Джорданом, представляет 25 лучших записей лейбла, некоторые из которых входят в число самых важных и захватывающих из когда-либо созданных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...