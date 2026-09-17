Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Let's Play Chess: A Chess Records Anthology
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 748576
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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488033893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Let's Play Chess: A Chess Records Anthology
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(I'm Your) Hoochie Coochie Man - Muddy Waters, Juke - Little Walter, Smokestack Lightnin' - Howlin' Wolf, Maybellene (Single Version) - Chuck Berry, ReconBaby - Lowell Fulson, At Last - Etta James, Sincerely (Single Version) - The Moonglows, The "In" Crowd (Live At The Bohemian Caverns, Washington, D.C./1965) - Ramsey Lewis Trio, Rescue Me - Fontella Bass, High Heel Sneakers - Tommy Tucker, First Time I Met The Blues (1960 Single Version) - Buddy Guy, Rocket 88 (Single Version) - Jackie Brenston
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка
История Chess Records — это история американской популярной музыки второй половины XX века. Chess Records наиболее известна записями акустического блюза, а также выпуском некоторых из первых рок-н-ролльных синглов. Наследие Chess Records живо и спустя более 75 лет. Сборник «Let's Play Chess (A Chess Records Anthology)», подготовленный продюсером, обладателем премии «Грэмми» барабанщиком Стивом Джорданом, представляет 25 лучших записей лейбла, некоторые из которых входят в число самых важных и захватывающих из когда-либо созданных.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488033893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Let's Play Chess: A Chess Records Anthology
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(I'm Your) Hoochie Coochie Man - Muddy Waters, Juke - Little Walter, Smokestack Lightnin' - Howlin' Wolf, Maybellene (Single Version) - Chuck Berry, ReconBaby - Lowell Fulson, At Last - Etta James, Sincerely (Single Version) - The Moonglows, The "In" Crowd (Live At The Bohemian Caverns, Washington, D.C./1965) - Ramsey Lewis Trio, Rescue Me - Fontella Bass, High Heel Sneakers - Tommy Tucker, First Time I Met The Blues (1960 Single Version) - Buddy Guy, Rocket 88 (Single Version) - Jackie Brenston
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
История Chess Records — это история американской популярной музыки второй половины XX века. Chess Records наиболее известна записями акустического блюза, а также выпуском некоторых из первых рок-н-ролльных синглов. Наследие Chess Records живо и спустя более 75 лет. Сборник «Let's Play Chess (A Chess Records Anthology)», подготовленный продюсером, обладателем премии «Грэмми» барабанщиком Стивом Джорданом, представляет 25 лучших записей лейбла, некоторые из которых входят в число самых важных и захватывающих из когда-либо созданных.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Let's Play Chess: A Chess Records Anthology (0602488033893) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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