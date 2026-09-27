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UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка

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UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка - фото 1
UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка - фото 2
UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Will The Last Man Standing
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка - фото 1
  • UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка - фото 2
  • UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748575
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка
6 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098500586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Will The Last Man Standing
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Doctor Doctor, Rock Bottom, Shoot Shoot, Too Hot To Handle, Only You Can Rock Me, Lights Out, Young Blood, Lonely Heart, We Belong To The Night, When It’s Time To Rock, Out In The Streets, Let It Rain, Natural Thing, Cherry, Love To Love, Let It Roll (Live), Highway Lady, Can You Roll Her, Try Me, Lettin’ Go, Call My Name, Night Run
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка

Tracklist

  1. Doctor Doctor
  2. Rock Bottom
  3. Shoot Shoot
  4. Too Hot To Handle
  5. Only You Can Rock Me
  6. Lights Out
  7. Young Blood
  8. Lonely Heart
  9. We Belong To The Night
  10. When It’s Time To Rock
  11. Out In The Streets
  12. Let It Rain
  13. Natural Thing
  14. Cherry
  15. Love To Love
  16. Let It Roll (Live)
  17. Highway Lady
  18. Can You Roll Her
  19. Try Me
  20. Lettin’ Go
  21. Call My Name
  22. Night Run



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098500586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Will The Last Man Standing
Жанр
Зарубежный инди-рок
Трек-лист
Doctor Doctor, Rock Bottom, Shoot Shoot, Too Hot To Handle, Only You Can Rock Me, Lights Out, Young Blood, Lonely Heart, We Belong To The Night, When It’s Time To Rock, Out In The Streets, Let It Rain, Natural Thing, Cherry, Love To Love, Let It Roll (Live), Highway Lady, Can You Roll Her, Try Me, Lettin’ Go, Call My Name, Night Run
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. Doctor Doctor
  2. Rock Bottom
  3. Shoot Shoot
  4. Too Hot To Handle
  5. Only You Can Rock Me
  6. Lights Out
  7. Young Blood
  8. Lonely Heart
  9. We Belong To The Night
  10. When It’s Time To Rock
  11. Out In The Streets
  12. Let It Rain
  13. Natural Thing
  14. Cherry
  15. Love To Love
  16. Let It Roll (Live)
  17. Highway Lady
  18. Can You Roll Her
  19. Try Me
  20. Lettin’ Go
  21. Call My Name
  22. Night Run


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


UFO - Will The Last Man Standing (coloured) (0810098500586) виниловая пластинка - стоимость товара 6650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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