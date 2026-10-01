Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) виниловая пластинка
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Описание товара Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) виниловая пластинка
В 2026 году выходит расширенное переиздание альбома Carter The Unstoppable Sex Machine — «Straw Donkey. The Complete Singles». Это наиболее полное собрание синглов группы, выпущенное лейблом Chrysalis Records. Стиль группы часто характеризуют как энергичный микс из остроумных текстов, драм-машин и агрессивных гитарных риффов. Новое издание 2026 года — это полностью обновленная и расширенная версия классического сборника 1995 года. В него включены не только хиты, но и промо-синглы, которые ранее не попадали в это издание. Новый мастеринг, выполненный Филом Кинрейдом на студии AIR Mastering. Включает подробные комментарии к каждому треку от участников группы — Джима Боба и Фрутбэта. Альбом охватывает основные синглы и редкие промо-записи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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