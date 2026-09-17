Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка
Open To Beauty — сборник группы Cowboy Junkies с песнями из их альбомов, выпущенных в XXI веке Издание на цветном виниле В этот сборник войдут избранные треки из альбомов Open, One Soul Now, Early 21st Century Blues, At The End of Paths Taken, Renmin Park, Demons, Sing In My Meadow, The Wilderness, All That Reckoning, Songs of the Recollection и Such Ferocious Beauty. Говоря о новом сборнике, Майкл Тимминс из Cowboy Junkies сказал: «Мы живем уже 25 лет в этом столетии, в начале которого мы покинули мир крупных лейблов и вернулись к созданию музыки как независимая группа. Мы решили, что сейчас самое подходящее время, чтобы оглянуться назад, переосмыслить и поразмышлять о музыке, которую мы записали за эти два с половиной десятилетия, и поэтому выпустили Open to Beauty - The Best of the 21st Century». Непреходящая сила музыки Cowboy Junkies недавно проявилась, когда их фирменное исполнение песни Лу Рида «Sweet Jane» прозвучало в финальном эпизоде ??сериала Netflix «Очень странные дела».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитГригорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитКороль И Шут - Todd (+Буклет) (2Lp) (4680068805111) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитAmber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитEvanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитVenom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) вини...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитNine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBad Company Rock N Roll Fantasy: The Very Best Of Bad Company (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDepeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитLorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка