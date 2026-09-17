Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin; Men I Trust
Альбом (сингл)
Live At RBC Echo Beach
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 748559
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4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin; Men I Trust
Альбом (сингл)
Live At RBC Echo Beach
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sugar - Men I Trust, All Night - Men I Trust, Seven - Men I Trust, Show Me How - Men I Trust, Say Can You Hear - Men I Trust, Dern Kala - Khruangbin, Lady and Man - Khruangbin, Evan Finds the Third Room - Khruangbin, White Gloves - Khruangbin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка
Live At RBC Echo Beach — третий в серии концертных альбомов Khruangbin и их партнеров, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. "Live At RBC Echo Beach" представляет монреальское трио Men I Trust. Канадская инди-электропоп-группа, основанная в 2014 году, состоит из Эммануэль Пру (вокал, гитара), Джесси Карон (гитара, бас) и Драгоса Кириака (клавишные). «Men I Trust» ассоциируется с жанром дрим-поп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin; Men I Trust
Альбом (сингл)
Live At RBC Echo Beach
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sugar - Men I Trust, All Night - Men I Trust, Seven - Men I Trust, Show Me How - Men I Trust, Say Can You Hear - Men I Trust, Dern Kala - Khruangbin, Lady and Man - Khruangbin, Evan Finds the Third Room - Khruangbin, White Gloves - Khruangbin
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Live At RBC Echo Beach — третий в серии концертных альбомов Khruangbin и их партнеров, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. "Live At RBC Echo Beach" представляет монреальское трио Men I Trust. Канадская инди-электропоп-группа, основанная в 2014 году, состоит из Эммануэль Пру (вокал, гитара), Джесси Карон (гитара, бас) и Драгоса Кириака (клавишные). «Men I Trust» ассоциируется с жанром дрим-поп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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