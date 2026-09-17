Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ne-Yo
Альбом (сингл)
In My Own Words
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 748554
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602488039949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ne-Yo
Альбом (сингл)
In My Own Words
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stay (2026 Mix), Let Me Get This Right (2026 Mix), So Sick (2026 Mix), When You're Mad (2026 Mix), It Just Ain't Right (2026 Mix), Mirror (2026 Mix), Sign Me Up (2026 Mix), I Ain't Gotta Tell You (2026 Mix), Get Down Like That (2026 Mix), Sexy Love (2026 Mix), Let Go (2026 Mix), Time (2026 Mix), Get Down Like That - Remix (2026 Mix), Girlfriend (2026 Mix), Stay - Remix, So Sick (Live In Atlanta, 2021 / Special Acoustic Version), Sexy Love (Live In Atlanta, 2021 / Special Acoustic Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка
In My Own Words — дебютный студийный альбом американского певца и автора песен Ne-Yo. Он был выпущен на лейбле Def Jam Recordings в 2006 году. Оригинальный альбом был перемикширован и ремастирован, а список композиций расширен для этого переиздания на виниле, приуроченного к 20-летию альбома 20-я годовщина выхода альбома Ne-Yo «In My Own Words». Этот альбом стал прорывным для Ne-Yo и получил признание критиков. Он дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200, разошелся тиражом более 300 тысяч копий и был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший современный R&B альбом»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602488039949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ne-Yo
Альбом (сингл)
In My Own Words
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stay (2026 Mix), Let Me Get This Right (2026 Mix), So Sick (2026 Mix), When You're Mad (2026 Mix), It Just Ain't Right (2026 Mix), Mirror (2026 Mix), Sign Me Up (2026 Mix), I Ain't Gotta Tell You (2026 Mix), Get Down Like That (2026 Mix), Sexy Love (2026 Mix), Let Go (2026 Mix), Time (2026 Mix), Get Down Like That - Remix (2026 Mix), Girlfriend (2026 Mix), Stay - Remix, So Sick (Live In Atlanta, 2021 / Special Acoustic Version), Sexy Love (Live In Atlanta, 2021 / Special Acoustic Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
In My Own Words — дебютный студийный альбом американского певца и автора песен Ne-Yo. Он был выпущен на лейбле Def Jam Recordings в 2006 году. Оригинальный альбом был перемикширован и ремастирован, а список композиций расширен для этого переиздания на виниле, приуроченного к 20-летию альбома 20-я годовщина выхода альбома Ne-Yo «In My Own Words». Этот альбом стал прорывным для Ne-Yo и получил признание критиков. Он дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200, разошелся тиражом более 300 тысяч копий и был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший современный R&B альбом»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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