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Various Artists - Def Jam Forward: Respect Our Culture (0602435331096) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Def Jam Forward: Respect Our Culture (0602435331096) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Def Jam Forward: Respect Our Culture
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Def Jam Forward: Respect Our Culture (0602435331096) - фото 1
  • Various Artists - Def Jam Forward: Respect Our Culture (0602435331096) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Def Jam Forward: Respect Our Culture (0602435331096) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602435331096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Def Jam Forward: Respect Our Culture
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Anthony Hamilton), Nas), Public Enemy – Fight The Power, DMX – Slippin', Keite Young), Big Lembo, Black Thought, Chuck D, No I.D.), Nipsey Hussle), Slick Rick – Behind Bars, Common, John Legend – Glory, Fabolous, Jadakiss, Teyana Taylor – Talk About It, Yung Cassius – Condemnation, Nas – Daughters, John Legend, Kanye West)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Def Jam Forward: Respect Our Culture (0602435331096) виниловая пластинка

Сборник 2021 года от Def Jam Recordings на виниле, посвящен хип-хоп трекам, затрагивающим темы социальной несправедливости и «борьбы за свободу». В него вошли работы таких артистов, как Канье Уэст, Public Enemy, Нас, Logic, Big Sean и DMX. Виниловая пластинка имеет гравированную сторону.

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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602435331096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Def Jam Forward: Respect Our Culture
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Anthony Hamilton), Nas), Public Enemy – Fight The Power, DMX – Slippin', Keite Young), Big Lembo, Black Thought, Chuck D, No I.D.), Nipsey Hussle), Slick Rick – Behind Bars, Common, John Legend – Glory, Fabolous, Jadakiss, Teyana Taylor – Talk About It, Yung Cassius – Condemnation, Nas – Daughters, John Legend, Kanye West)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник 2021 года от Def Jam Recordings на виниле, посвящен хип-хоп трекам, затрагивающим темы социальной несправедливости и «борьбы за свободу». В него вошли работы таких артистов, как Канье Уэст, Public Enemy, Нас, Logic, Big Sean и DMX. Виниловая пластинка имеет гравированную сторону.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Def Jam Forward: Respect Our Culture (0602435331096) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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