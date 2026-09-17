Описание товара T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) виниловая пластинка

Лейбл Demon Records рад объявить о выпуске нового бокс-сета из 8 виниловых пластинок и 8 компакт-дисков, посвященного студийным альбомам Марка Болана, выпущенным под именем «T. Rex». Записываясь под псевдонимом Tyrannosaurus Rex с середины 1960-х годов, фронтмен, автор текстов, поэт и гитарист Марк Болан вошел в новое десятилетие со свежим звучанием, новой группой и новым, сокращенным именем – «T. Rex». Он стал первой новой суперзвездой Великобритании 1970-х годов, выпустив потрясающую серию хитовых синглов и студийных альбомов, демонстрирующих его неутомимую музу и межжанровое творчество. Альбом «T. Rex» 1970 года, вышедший после успеха в чартах «Ride A White Swan», стал связующим звеном между звучанием Tyrannosaurus Rex и новым электрическим глэм-роком, который принес ему статус суперзвезды. В 1971 году за этим последовал нестареющий классический альбом "Electric Warrior", сборник таких хитов, как "Life's A Gas", "Jeepster", "Get It On" и "Cosmic Dancer". Альбом “The Slider” 1972 года, выпущенный в разгар мании T. Rex (“T. Rexstasy”!), принес два сингла, занявших первое место в британских чартах: “Telegram Sam” и “Metal Guru”, а альбом “Tanx” 1973 года вывел всех любителей глэм-рока в грань дозволенного, став одним из самых захватывающих рок-альбомов десятилетия. В альбоме «Zinc Alloy» 1974 года Болан переключился на неистовое, более электрическое соул-глэм звучание с влиянием R&B, например, с фанковыми клавишными и похожей на госпел композицией «Cosmic Choir». В альбоме "Bolan's Zip Gun" 1975 года Болан уловил дух времени и временами использовал в своем звучании элементы прото-панка и возвращения к истокам. Прекрасный "Futuristic Dragon" 1976 года стал поздней классикой T. Rex, зрелой и уверенной коллекцией нестареющих хуков и непринужденных мелодий (включая хитовый сингл "New York City"). Наконец, другие хиты, такие как "I Love To Boogie" и "Light Of Love", а также последний студийный альбом перед преждевременной смертью Болана, "Dandy In The Underworld" 1977 года, до сих пор напоминают нам о великом таланте, который музыкальный мир потерял слишком рано. Все восемь альбомов коллекции упакованы в отдельные обложки, каждая из которых воспроизведена с оригинальным оформлением и внутренними конвертами, содержащими тексты песен. Альбомы «Bolan's Zip Gun» и «Dandy In The Underworld» имеют свои оригинальные, отреставрированные обложки с вырубкой. Каждый альбом выпущен на виниле разного цвета: половина черного, половина цветного. В этой коллекции представлены следующие студийные альбомы: - 1970 T. Rex («Suneye» оранжевый/черный винил) - 1971 Electric Warrior («Monolith» золотой/черный винил) - 1972 The Slider («Mars» красный/черный винил) - 1973 Tanx («Strange» серебристый/черный винил) - 1974 Zinc Alloy («Superbad» синий/черный винил) - 1975 Bolan's Zip Gun («Precious» розовый/черный винил) - 1976 Futuristic Dragon («Dawn» желтый/черный винил) - 1977 Dandy In The Underworld («Moon» белый/черный винил)