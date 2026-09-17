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T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) виниловая пластинка

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T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) - фото 1
T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) - фото 2
T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) - фото 3
T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1970-1977
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) - фото 1
  • T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) - фото 2
  • T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) - фото 3
  • T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 360 руб. 
Начислим 1074 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748544
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Загружаем...
Добавить в корзину
T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) виниловая пластинка
34 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1970-1977
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Children Of Rarn, Jewel, The Visit, Childe, The Time Of Love Is Now, Diamond Meadows, Root Of Star, Beltane Walk, Is It Love?, One Inch Rock, Summer Deep, Seagull Woman, Suneye, The Wizard, The Children Of Rarn, Mambo Sun, Cosmic Dancer, Jeepster, Monolith, Lean Woman Blues, Get It On, Planet Queen, Girl, The Motivator, Life's A Gas, Rip Off, Metal Guru, Mystic Lady, Rock On, The Slider, Baby Boomerang, Spaceball Ricochet, Buick MacKane, Telegram Sam, Rabbit Fighter, Baby Strange, Ballrooms
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) виниловая пластинка

Лейбл Demon Records рад объявить о выпуске нового бокс-сета из 8 виниловых пластинок и 8 компакт-дисков, посвященного студийным альбомам Марка Болана, выпущенным под именем «T. Rex». Записываясь под псевдонимом Tyrannosaurus Rex с середины 1960-х годов, фронтмен, автор текстов, поэт и гитарист Марк Болан вошел в новое десятилетие со свежим звучанием, новой группой и новым, сокращенным именем – «T. Rex». Он стал первой новой суперзвездой Великобритании 1970-х годов, выпустив потрясающую серию хитовых синглов и студийных альбомов, демонстрирующих его неутомимую музу и межжанровое творчество. Альбом «T. Rex» 1970 года, вышедший после успеха в чартах «Ride A White Swan», стал связующим звеном между звучанием Tyrannosaurus Rex и новым электрическим глэм-роком, который принес ему статус суперзвезды. В 1971 году за этим последовал нестареющий классический альбом "Electric Warrior", сборник таких хитов, как "Life's A Gas", "Jeepster", "Get It On" и "Cosmic Dancer". Альбом “The Slider” 1972 года, выпущенный в разгар мании T. Rex (“T. Rexstasy”!), принес два сингла, занявших первое место в британских чартах: “Telegram Sam” и “Metal Guru”, а альбом “Tanx” 1973 года вывел всех любителей глэм-рока в грань дозволенного, став одним из самых захватывающих рок-альбомов десятилетия. В альбоме «Zinc Alloy» 1974 года Болан переключился на неистовое, более электрическое соул-глэм звучание с влиянием R&B, например, с фанковыми клавишными и похожей на госпел композицией «Cosmic Choir». В альбоме "Bolan's Zip Gun" 1975 года Болан уловил дух времени и временами использовал в своем звучании элементы прото-панка и возвращения к истокам. Прекрасный "Futuristic Dragon" 1976 года стал поздней классикой T. Rex, зрелой и уверенной коллекцией нестареющих хуков и непринужденных мелодий (включая хитовый сингл "New York City"). Наконец, другие хиты, такие как "I Love To Boogie" и "Light Of Love", а также последний студийный альбом перед преждевременной смертью Болана, "Dandy In The Underworld" 1977 года, до сих пор напоминают нам о великом таланте, который музыкальный мир потерял слишком рано. Все восемь альбомов коллекции упакованы в отдельные обложки, каждая из которых воспроизведена с оригинальным оформлением и внутренними конвертами, содержащими тексты песен. Альбомы «Bolan's Zip Gun» и «Dandy In The Underworld» имеют свои оригинальные, отреставрированные обложки с вырубкой. Каждый альбом выпущен на виниле разного цвета: половина черного, половина цветного. В этой коллекции представлены следующие студийные альбомы: - 1970 T. Rex («Suneye» оранжевый/черный винил) - 1971 Electric Warrior («Monolith» золотой/черный винил) - 1972 The Slider («Mars» красный/черный винил) - 1973 Tanx («Strange» серебристый/черный винил) - 1974 Zinc Alloy («Superbad» синий/черный винил) - 1975 Bolan's Zip Gun («Precious» розовый/черный винил) - 1976 Futuristic Dragon («Dawn» желтый/черный винил) - 1977 Dandy In The Underworld («Moon» белый/черный винил)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1970-1977
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Children Of Rarn, Jewel, The Visit, Childe, The Time Of Love Is Now, Diamond Meadows, Root Of Star, Beltane Walk, Is It Love?, One Inch Rock, Summer Deep, Seagull Woman, Suneye, The Wizard, The Children Of Rarn, Mambo Sun, Cosmic Dancer, Jeepster, Monolith, Lean Woman Blues, Get It On, Planet Queen, Girl, The Motivator, Life's A Gas, Rip Off, Metal Guru, Mystic Lady, Rock On, The Slider, Baby Boomerang, Spaceball Ricochet, Buick MacKane, Telegram Sam, Rabbit Fighter, Baby Strange, Ballrooms
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лейбл Demon Records рад объявить о выпуске нового бокс-сета из 8 виниловых пластинок и 8 компакт-дисков, посвященного студийным альбомам Марка Болана, выпущенным под именем «T. Rex». Записываясь под псевдонимом Tyrannosaurus Rex с середины 1960-х годов, фронтмен, автор текстов, поэт и гитарист Марк Болан вошел в новое десятилетие со свежим звучанием, новой группой и новым, сокращенным именем – «T. Rex». Он стал первой новой суперзвездой Великобритании 1970-х годов, выпустив потрясающую серию хитовых синглов и студийных альбомов, демонстрирующих его неутомимую музу и межжанровое творчество. Альбом «T. Rex» 1970 года, вышедший после успеха в чартах «Ride A White Swan», стал связующим звеном между звучанием Tyrannosaurus Rex и новым электрическим глэм-роком, который принес ему статус суперзвезды. В 1971 году за этим последовал нестареющий классический альбом "Electric Warrior", сборник таких хитов, как "Life's A Gas", "Jeepster", "Get It On" и "Cosmic Dancer". Альбом “The Slider” 1972 года, выпущенный в разгар мании T. Rex (“T. Rexstasy”!), принес два сингла, занявших первое место в британских чартах: “Telegram Sam” и “Metal Guru”, а альбом “Tanx” 1973 года вывел всех любителей глэм-рока в грань дозволенного, став одним из самых захватывающих рок-альбомов десятилетия. В альбоме «Zinc Alloy» 1974 года Болан переключился на неистовое, более электрическое соул-глэм звучание с влиянием R&B, например, с фанковыми клавишными и похожей на госпел композицией «Cosmic Choir». В альбоме "Bolan's Zip Gun" 1975 года Болан уловил дух времени и временами использовал в своем звучании элементы прото-панка и возвращения к истокам. Прекрасный "Futuristic Dragon" 1976 года стал поздней классикой T. Rex, зрелой и уверенной коллекцией нестареющих хуков и непринужденных мелодий (включая хитовый сингл "New York City"). Наконец, другие хиты, такие как "I Love To Boogie" и "Light Of Love", а также последний студийный альбом перед преждевременной смертью Болана, "Dandy In The Underworld" 1977 года, до сих пор напоминают нам о великом таланте, который музыкальный мир потерял слишком рано. Все восемь альбомов коллекции упакованы в отдельные обложки, каждая из которых воспроизведена с оригинальным оформлением и внутренними конвертами, содержащими тексты песен. Альбомы «Bolan's Zip Gun» и «Dandy In The Underworld» имеют свои оригинальные, отреставрированные обложки с вырубкой. Каждый альбом выпущен на виниле разного цвета: половина черного, половина цветного. В этой коллекции представлены следующие студийные альбомы: - 1970 T. Rex («Suneye» оранжевый/черный винил) - 1971 Electric Warrior («Monolith» золотой/черный винил) - 1972 The Slider («Mars» красный/черный винил) - 1973 Tanx («Strange» серебристый/черный винил) - 1974 Zinc Alloy («Superbad» синий/черный винил) - 1975 Bolan's Zip Gun («Precious» розовый/черный винил) - 1976 Futuristic Dragon («Dawn» желтый/черный винил) - 1977 Dandy In The Underworld («Moon» белый/черный винил)


Теги товара: Поп-музыка
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T. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (5014797913066) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 34360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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