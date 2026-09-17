T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 748542
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797903142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Venus Loon, Sound Pit, Explosive Mouth, Galaxy, Change, Nameless Wildness, Teenage Dream, Liquid Gang, Carsmile Smith & The Old One, You’ve Got To Jive To Stay Alive - Spanish Midnight, Interstellar Soul, The Meat Hawk Immaculate, The Avengers (Superbad), The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug, The Groover, Midnight, Truck On (Tyke), Sitting Here, Satisfaction Pony
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка
Переиздание альбома "Zinc Alloy" британской глэм-метал группы T Rex, вышло в 2014 году. Оригинал увидел свет в 1974 году и занял 12 строчку британского хит-парада. У критиков пластинка не пользовалась успехом, хотя надо отдать должное команде - сложная лирика и качественная музыка у них удались!. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитManic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) ви...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитFlorence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) вини...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797903142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Venus Loon, Sound Pit, Explosive Mouth, Galaxy, Change, Nameless Wildness, Teenage Dream, Liquid Gang, Carsmile Smith & The Old One, You’ve Got To Jive To Stay Alive - Spanish Midnight, Interstellar Soul, The Meat Hawk Immaculate, The Avengers (Superbad), The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug, The Groover, Midnight, Truck On (Tyke), Sitting Here, Satisfaction Pony
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
Великобритания
Переиздание альбома "Zinc Alloy" британской глэм-метал группы T Rex, вышло в 2014 году. Оригинал увидел свет в 1974 году и занял 12 строчку британского хит-парада. У критиков пластинка не пользовалась успехом, хотя надо отдать должное команде - сложная лирика и качественная музыка у них удались!. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка