Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Criteria For A Black Widow
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 748530
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Criteria For A Black Widow
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bloodbath, Back To The Palace, Nothing Left, Schizos (Are Never Alone) Part III, Criteria For A Black Widow, Punctured, Loving The Sinner, Double Dare, Sonic Homicide, Mending
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка
Criteria for a Black Widow — седьмой студийный альбом канадской хэви-метал группы Annihilator, выпущенный в 1999 году. Издание на 180 г виниле, 45 об/мин Это единственный альбом, в записи которого принял участие воссоединившийся состав времён дебютного Alice in Hell 1989 года (за исключением басиста Уэйна Дарли, который отказался вернуться в группу, и его заменил Расс Бергквист). Annihilator — одна из самых успешных и влиятельных трэш-метал-групп в мире. В центре всего этого — вдохновитель Джефф Уотерс, который как гитарист, вокалист, продюсер и автор песен в значительной степени сформировал звучание группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Criteria For A Black Widow
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bloodbath, Back To The Palace, Nothing Left, Schizos (Are Never Alone) Part III, Criteria For A Black Widow, Punctured, Loving The Sinner, Double Dare, Sonic Homicide, Mending
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Criteria for a Black Widow — седьмой студийный альбом канадской хэви-метал группы Annihilator, выпущенный в 1999 году. Издание на 180 г виниле, 45 об/мин Это единственный альбом, в записи которого принял участие воссоединившийся состав времён дебютного Alice in Hell 1989 года (за исключением басиста Уэйна Дарли, который отказался вернуться в группу, и его заменил Расс Бергквист). Annihilator — одна из самых успешных и влиятельных трэш-метал-групп в мире. В центре всего этого — вдохновитель Джефф Уотерс, который как гитарист, вокалист, продюсер и автор песен в значительной степени сформировал звучание группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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