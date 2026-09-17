Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) виниловая пластинка
Американские иконы хэви-метала Savatage считаются одной из самых влиятельных групп в своем жанре. В 1990 году группа находилась на переломном этапе. После выхода альбома "Gutter Ballet" они отправились в один из самых интенсивных туров в своей карьере. Ночь за ночью зрители становились свидетелями мощного сочетания брутальных риффов, театрального размаха и эмоциональной напряженности. Savatage развивались: становились жестче, разнообразнее и драматичнее, чем когда-либо прежде. Спустя более чем три десятилетия альбом «Madness Reigns From The Gutter (1990)» впечатляюще качественно документирует этот период. Восстановленный с оригинальных мастер-лент, перемикшированный и ремастерированный, этот альбом из 19 треков представляет Savatage в их лучшем виде: бескомпромиссный, мощный и в то же время обладающий той эпической глубиной, которая будет характерна для их более поздних работ. Многие поклонники называют состав 1990 года «пиком Savatage», и эта запись впечатляюще передает уникальную энергию той группы. На сцене пять ярких личностей устроили настоящий музыкальный фейерверк: молодой, зажигательный Крис Каффери; басист Джонни Ли Миддлтон, чья энергия была столь же мощной, как и у Каффери; могучий Стив «Док» Вахольц за своей массивной тройной ударной установкой; виртуоз Крисс Олива, сочетавший точность и страсть; и фронтмен Джон Олива в роли харизматичного ведущего. Оглядываясь назад, Джон Олива вспоминает: «Тур Gutter был изюминкой наших концертов. Шесть месяцев это было просто безумие. Наслаждайтесь, друзья!»
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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