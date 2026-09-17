Doves - So, Here We Are: Best Of (0602478666919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Doves
Альбом (сингл)
So, Here We Are: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 748514
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602478666919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Doves
Альбом (сингл)
So, Here We Are: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Black and White Town, Pounding, Snowden, Cold Dreaming, Catch the Sun, Broken Eyes, Kingdom of Rust, Darker, There Goes the Fear, Renegade, Prisoners, Here It Comes, Carousels, Caught By the River, Walk in Fire, Lean Into the Wind, Spirit of Your Friend, The Man Who Told Everything, The Cedar Room
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Doves - So, Here We Are: Best Of (0602478666919) виниловая пластинка
Спустя 25 лет после выхода дебютного альбома «Lost Souls» группа Doves с гордостью представляет «So, Here We Are» — сборник лучших песен группы, отобранных с шести студийных альбомов и не только. Издание на виниле Сборник охватывает четверть века тщательно продуманных песен, наполненных меланхоличной эйфорией от манчестерского трио. Музыкальная карьера, включающая более миллиона проданных альбомов, включая три современных классических хита, которые заняли первое место в британских чартах, и аншлаговые гастроли в самых престижных концертных залах, таких как лондонский Альберт-холл, манчестерский Apollo и знаменитый Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602478666919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Doves
Альбом (сингл)
So, Here We Are: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Black and White Town, Pounding, Snowden, Cold Dreaming, Catch the Sun, Broken Eyes, Kingdom of Rust, Darker, There Goes the Fear, Renegade, Prisoners, Here It Comes, Carousels, Caught By the River, Walk in Fire, Lean Into the Wind, Spirit of Your Friend, The Man Who Told Everything, The Cedar Room
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Спустя 25 лет после выхода дебютного альбома «Lost Souls» группа Doves с гордостью представляет «So, Here We Are» — сборник лучших песен группы, отобранных с шести студийных альбомов и не только. Издание на виниле Сборник охватывает четверть века тщательно продуманных песен, наполненных меланхоличной эйфорией от манчестерского трио. Музыкальная карьера, включающая более миллиона проданных альбомов, включая три современных классических хита, которые заняли первое место в британских чартах, и аншлаговые гастроли в самых престижных концертных залах, таких как лондонский Альберт-холл, манчестерский Apollo и знаменитый Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Doves - So, Here We Are: Best Of (0602478666919) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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