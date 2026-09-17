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Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Architects
Альбом (сингл)
All Our Gods Have Abandoned Us
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) - фото 1
  • Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) - фото 2
  • Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) - фото 3
  • Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748511
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092774016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Architects
Альбом (сингл)
All Our Gods Have Abandoned Us
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Nihilist, Deathwish, Phantom Fear, Downfall, Gone With The Wind, The Empty Hourglass, A Match Made In Heaven, Gravity, All Love Is Lost, From The Wilderness, Memento Mori
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) виниловая пластинка

All Our Gods Have Abandoned Us — седьмой студийный альбом британской металкор-группы Architects, выпущенный в 2016 году. Считается одной из самых значимых работ в дискографии группы. Альбом был полностью перемикширован и ремастирован для этого издания на виниле в честь десятилетия альбома, которое включает совершенно новое оформление обложки, а также буклет с ранее не публиковавшимися студийными фотографиями 2016 года Записанный в Гётеборге, Швеция, альбом описан Blabbermouth.net как «самая тяжелая и мрачная работа, к которой Architects приложили свою руку» и «альбом, который бросает вызов жанру зашедшему в тупик, и привносит в него вдохновение в то время, когда многие рок и металл группы стремятся спрятать его в мейнстримном звучании».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092774016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Architects
Альбом (сингл)
All Our Gods Have Abandoned Us
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Nihilist, Deathwish, Phantom Fear, Downfall, Gone With The Wind, The Empty Hourglass, A Match Made In Heaven, Gravity, All Love Is Lost, From The Wilderness, Memento Mori
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
All Our Gods Have Abandoned Us — седьмой студийный альбом британской металкор-группы Architects, выпущенный в 2016 году. Считается одной из самых значимых работ в дискографии группы. Альбом был полностью перемикширован и ремастирован для этого издания на виниле в честь десятилетия альбома, которое включает совершенно новое оформление обложки, а также буклет с ранее не публиковавшимися студийными фотографиями 2016 года Записанный в Гётеборге, Швеция, альбом описан Blabbermouth.net как «самая тяжелая и мрачная работа, к которой Architects приложили свою руку» и «альбом, который бросает вызов жанру зашедшему в тупик, и привносит в него вдохновение в то время, когда многие рок и металл группы стремятся спрятать его в мейнстримном звучании».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (8714092774016) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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