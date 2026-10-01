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Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) виниловая пластинка

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Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joyce Manor
Альбом (сингл)
I Used To Go To This Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) - фото 1
  • Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748507
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Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092805734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joyce Manor
Альбом (сингл)
I Used To Go To This Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Know Where Mark Chen Lives, Falling into It, All My Friends Are So Depressed, Well, Whatever It Was, I Used to Go to This Bar, After All You Put Me Through, The Opossum, Well, Don't It Seem Like You Ve Been Here Before?, Grey Guitar
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) виниловая пластинка

«I Used to Go to This Bar» — седьмой студийный альбом американской панк-рок группы Joyce Manor, выпущенный 30 января 2026 года лейблом Epitaph Records. Лимитированное издание на прозрачном виниле 45 об/мин. Joyce Manor — легенды калифорнийского поп-панка, а "I Used To Go To This Bar" — работа этой эпохальной группы на пике их карьеры. Трио из Торранса, Калифорния, в составе Барри Джонсона, Чейза Ноббе и Мэтта Эберта продолжает создавать невероятно качественную рок-музыку, которая кажется совершенно непринужденной. На своем седьмом альбоме группа продолжает открывать для себя новые, богатые музыкальные направления в своих коротких и энергичных песнях, не теряя при этом той остроты, которая изначально принесла им известность. Свежий всплеск вдохновения, которым наполнен "I Used To Go To This Bar", доказывает, что Joyce Manor ни в коем случае не почивают на лаврах, а движутся вперед со своим звучанием и стилем.

Отзывы о товаре Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092805734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joyce Manor
Альбом (сингл)
I Used To Go To This Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Know Where Mark Chen Lives, Falling into It, All My Friends Are So Depressed, Well, Whatever It Was, I Used to Go to This Bar, After All You Put Me Through, The Opossum, Well, Don't It Seem Like You Ve Been Here Before?, Grey Guitar
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«I Used to Go to This Bar» — седьмой студийный альбом американской панк-рок группы Joyce Manor, выпущенный 30 января 2026 года лейблом Epitaph Records. Лимитированное издание на прозрачном виниле 45 об/мин. Joyce Manor — легенды калифорнийского поп-панка, а "I Used To Go To This Bar" — работа этой эпохальной группы на пике их карьеры. Трио из Торранса, Калифорния, в составе Барри Джонсона, Чейза Ноббе и Мэтта Эберта продолжает создавать невероятно качественную рок-музыку, которая кажется совершенно непринужденной. На своем седьмом альбоме группа продолжает открывать для себя новые, богатые музыкальные направления в своих коротких и энергичных песнях, не теряя при этом той остроты, которая изначально принесла им известность. Свежий всплеск вдохновения, которым наполнен "I Used To Go To This Bar", доказывает, что Joyce Manor ни в коем случае не почивают на лаврах, а движутся вперед со своим звучанием и стилем.
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