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Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) виниловая пластинка

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Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) - фото 2
Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
The Morricone Duel
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) - фото 1
  • Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) - фото 2
  • Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EuroArts
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EuroArts
Barcode
[0880242648815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
The Morricone Duel
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fistful of Dollars, Once Upon a Time in the West, The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in America, The Sicilian Clan, The Strength of the Righteous, DVD The Big Gundown / Dopo la Condanna, A Fistful of Dollars, The Hateful Eight, Once Upon a Time in the West, Taxi Driver, The Untouchables, The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in America, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), The Sicilian Clan, The Godfather, For a Few Dollars More
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) виниловая пластинка

Концертная запись Датского национального симфонического оркестра, посвященная музыке легендарного композитора Эннио Морриконе. Программа включает в себя знаменитые темы из «спагетти-вестернов» и криминальных драм, таких как «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «За пригоршню долларов», «Крестный отец» и других. В комплект входят виниловая пластинка с избранными хитами, а также DVD, включающий все композиции, исполненные Датским национальным симфоническим оркестром под руководством Сары Хикс



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EuroArts
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EuroArts
Barcode
[0880242648815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
The Morricone Duel
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fistful of Dollars, Once Upon a Time in the West, The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in America, The Sicilian Clan, The Strength of the Righteous, DVD The Big Gundown / Dopo la Condanna, A Fistful of Dollars, The Hateful Eight, Once Upon a Time in the West, Taxi Driver, The Untouchables, The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in America, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), The Sicilian Clan, The Godfather, For a Few Dollars More
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Концертная запись Датского национального симфонического оркестра, посвященная музыке легендарного композитора Эннио Морриконе. Программа включает в себя знаменитые темы из «спагетти-вестернов» и криминальных драм, таких как «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «За пригоршню долларов», «Крестный отец» и других. В комплект входят виниловая пластинка с избранными хитами, а также DVD, включающий все композиции, исполненные Датским национальным симфоническим оркестром под руководством Сары Хикс


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Danish National Symphony Orchestra - The Morricone Duel (0880242648815) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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