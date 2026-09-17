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4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) виниловая пластинка

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4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
4 Levels Of Existence
Альбом (сингл)
4 Levels Of Existence
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) - фото 1
  • 4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748493
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
4 Levels Of Existence
Альбом (сингл)
4 Levels Of Existence
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара 4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) виниловая пластинка

Синтезаторный хард-рок «Святой Грааль», первоначально выпущенный этой греческой группой в 1976 году, но звучащий скорее как конец 60-х / начало 70-х. Настоятельно рекомендуется поклонникам гитар с мощным фуззом, вспомните DARK, FIRE, OPEN MIND или даже SPACEMEN 3 времен «Revolution»! Группа The 4 Levels Of Existence (?? 4 ??????? ??? ???????) образовалась примерно в 1974 году в Афинах из пепла группы Frog's Eyes. Среди их влияний были такие группы, как Deep Purple, Led Zeppelin, Who или Iron Butterfly, а также традиционная греческая музыка. Они записали свой единственный альбом всего за 10 часов без наложений, и в итоге он был выпущен (всего 500 копий) на небольшом лейбле Venus. Обложку альбома создал гитарист Атанасиос Алатас. К сожалению, вскоре после этого группа распалась, но оставила после себя один из самых легендарных и востребованных альбомов не только в Греции, но и на мировой сцене хэви-прога.

Отзывы о товаре 4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
4 Levels Of Existence
Альбом (сингл)
4 Levels Of Existence
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
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Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Синтезаторный хард-рок «Святой Грааль», первоначально выпущенный этой греческой группой в 1976 году, но звучащий скорее как конец 60-х / начало 70-х. Настоятельно рекомендуется поклонникам гитар с мощным фуззом, вспомните DARK, FIRE, OPEN MIND или даже SPACEMEN 3 времен «Revolution»! Группа The 4 Levels Of Existence (?? 4 ??????? ??? ???????) образовалась примерно в 1974 году в Афинах из пепла группы Frog's Eyes. Среди их влияний были такие группы, как Deep Purple, Led Zeppelin, Who или Iron Butterfly, а также традиционная греческая музыка. Они записали свой единственный альбом всего за 10 часов без наложений, и в итоге он был выпущен (всего 500 копий) на небольшом лейбле Venus. Обложку альбома создал гитарист Атанасиос Алатас. К сожалению, вскоре после этого группа распалась, но оставила после себя один из самых легендарных и востребованных альбомов не только в Греции, но и на мировой сцене хэви-прога.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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