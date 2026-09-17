Between The Buried And Me - The Blue Nowhere (coloured) (0198029380613) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Between The Buried And Me
Альбом (сингл)
The Blue Nowhere
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748481
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029380613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Between The Buried And Me
Альбом (сингл)
The Blue Nowhere
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Things We Tell Ourselves In the Dark, God Terror, Absent Thereafter, Pause, Door #3, Mirador Uncoil, Psychomanteum, Slow Paranoia, The Blue Nowhere, Beautifully Human
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Between The Buried And Me - The Blue Nowhere (coloured) (0198029380613) виниловая пластинка
«The Blue Nowhere» — предстоящий одиннадцатый студийный альбом американской группы Between the Buried and Me. Выход запланирован на 12 сентября 2025 года на лейбле InsideOut Music. Состав группы: Tommy Rogers (вокал, клавишные), Paul Waggoner (гитары), Dan Briggs (бас, синтезатор, клавишные), Blake Richardson (барабаны). Things We Tell Ourselves in the Dark, выпущен 12 июня 2025 года с музыкальным видео. Прог-металлисты Between the Buried and Me возвращаются со своим самым завораживающим и разнообразным альбомом на сегодняшний день и первым для InsideOutMusic.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198029380613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Between The Buried And Me
Альбом (сингл)
The Blue Nowhere
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Things We Tell Ourselves In the Dark, God Terror, Absent Thereafter, Pause, Door #3, Mirador Uncoil, Psychomanteum, Slow Paranoia, The Blue Nowhere, Beautifully Human
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
«The Blue Nowhere» — предстоящий одиннадцатый студийный альбом американской группы Between the Buried and Me. Выход запланирован на 12 сентября 2025 года на лейбле InsideOut Music. Состав группы: Tommy Rogers (вокал, клавишные), Paul Waggoner (гитары), Dan Briggs (бас, синтезатор, клавишные), Blake Richardson (барабаны). Things We Tell Ourselves in the Dark, выпущен 12 июня 2025 года с музыкальным видео. Прог-металлисты Between the Buried and Me возвращаются со своим самым завораживающим и разнообразным альбомом на сегодняшний день и первым для InsideOutMusic.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Between The Buried And Me - The Blue Nowhere (coloured) (0198029380613) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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