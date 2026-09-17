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Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка

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Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) - фото 2
Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
Show Your Bones
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) - фото 1
  • Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) - фото 2
  • Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957106214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
Show Your Bones
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gold Lion, Way Out, Warrior, Fancy, Phenomena, Honeybear, Cheated Hearts, Dudley, Mysteries, The Sweets, Turn Into
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка

Show Your Bones — второй студийный альбом американской группы Yeah Yeah Yeahs, вышедший в 2006 году. В 2007 году альбом был номинирован на премию «Грэмми» за лучший альтернативный альбом. Лимитированное издание на цветном виниле Yeah Yeah Yeahs — культовое американское инди-рок трио из Нью-Йорка, образованное в 2000 году. Группа стала одним из главных лиц возрождения гаражного рока 2000-х наряду с The Strokes и The White Stripes.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957106214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
Show Your Bones
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gold Lion, Way Out, Warrior, Fancy, Phenomena, Honeybear, Cheated Hearts, Dudley, Mysteries, The Sweets, Turn Into
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Show Your Bones — второй студийный альбом американской группы Yeah Yeah Yeahs, вышедший в 2006 году. В 2007 году альбом был номинирован на премию «Грэмми» за лучший альтернативный альбом. Лимитированное издание на цветном виниле Yeah Yeah Yeahs — культовое американское инди-рок трио из Нью-Йорка, образованное в 2000 году. Группа стала одним из главных лиц возрождения гаражного рока 2000-х наряду с The Strokes и The White Stripes.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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