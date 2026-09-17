Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) виниловая пластинка
ATA Records: The Library Archive Vol. 1 — это компиляция, выпущенная лейблом ATA Records в 2020 году. Альбом отсылает к «library music» 1960-х и 70-х годов, вдохновленный стилистикой таких легендарных лейблов того времени, как KPM, DeWolfe и Cavendish. Издание на виниле Мощные духовые партии в «Whack, Slap & Blow» и «Kaye Okay» вполне могли бы принадлежать Киту Мэнсфилду и служить заглавной мелодией гламурного субботнего вечернего телешоу примерно 1972 года. «Duck Strut» — это дерзкий образец британского фанка с басовым звучанием, приглушенными духовыми и флейтой, добавляющими элементы стиля Куинси Джонса к ритмичным барабанам и перкуссии. «The Needle Nose», «Midnight Heist» и «Wiretap» — одни из самых кинематографичных треков на альбоме. Мрачные и атмосферные, они вызывают в воображении образы темных переулков, теневых фигур и тайников с невостребованными письмами. «Wigged out» перекликается с причудливой органной странностью легенд итальянской библиотечной музыки I Marc 4, а в «Nuclear Wind I & II» Moog и Mellotron используются в качестве электронного контрапункта к эфирным голосам. Акустическая интерлюдия в «Siren's sea» вызывает в воображении образы далеких скалистых обрывов, невесомый вокал манит вас на эти скалы, прежде чем заключительная композиция альбома «Planet Nine» перенесет вас в космос.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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