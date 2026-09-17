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Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ATA Records: The Library Archive
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) - фото 1
  • Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) - фото 2
  • Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) - фото 3
  • Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) - фото 4
  • Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5050580736634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ATA Records: The Library Archive
Жанр
Jazz
Трек-лист
Whack, Slap & Blow, Duck Strut, The Needlenose, Wire Tap, Wigged out, Nuclear Wind I, Kaye Okay, Siren's Sea, Midnight Heist, Nuclear Wind II, Planet Nine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Library Archive (2) – Vol. 1
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) виниловая пластинка

ATA Records: The Library Archive Vol. 1 — это компиляция, выпущенная лейблом ATA Records в 2020 году. Альбом отсылает к «library music» 1960-х и 70-х годов, вдохновленный стилистикой таких легендарных лейблов того времени, как KPM, DeWolfe и Cavendish. Издание на виниле Мощные духовые партии в «Whack, Slap & Blow» и «Kaye Okay» вполне могли бы принадлежать Киту Мэнсфилду и служить заглавной мелодией гламурного субботнего вечернего телешоу примерно 1972 года. «Duck Strut» — это дерзкий образец британского фанка с басовым звучанием, приглушенными духовыми и флейтой, добавляющими элементы стиля Куинси Джонса к ритмичным барабанам и перкуссии. «The Needle Nose», «Midnight Heist» и «Wiretap» — одни из самых кинематографичных треков на альбоме. Мрачные и атмосферные, они вызывают в воображении образы темных переулков, теневых фигур и тайников с невостребованными письмами. «Wigged out» перекликается с причудливой органной странностью легенд итальянской библиотечной музыки I Marc 4, а в «Nuclear Wind I & II» Moog и Mellotron используются в качестве электронного контрапункта к эфирным голосам. Акустическая интерлюдия в «Siren's sea» вызывает в воображении образы далеких скалистых обрывов, невесомый вокал манит вас на эти скалы, прежде чем заключительная композиция альбома «Planet Nine» перенесет вас в космос.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5050580736634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ATA Records: The Library Archive
Жанр
Jazz
Трек-лист
Whack, Slap & Blow, Duck Strut, The Needlenose, Wire Tap, Wigged out, Nuclear Wind I, Kaye Okay, Siren's Sea, Midnight Heist, Nuclear Wind II, Planet Nine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Library Archive (2) – Vol. 1
Страна производитель
Великобритания
Описание
ATA Records: The Library Archive Vol. 1 — это компиляция, выпущенная лейблом ATA Records в 2020 году. Альбом отсылает к «library music» 1960-х и 70-х годов, вдохновленный стилистикой таких легендарных лейблов того времени, как KPM, DeWolfe и Cavendish. Издание на виниле Мощные духовые партии в «Whack, Slap & Blow» и «Kaye Okay» вполне могли бы принадлежать Киту Мэнсфилду и служить заглавной мелодией гламурного субботнего вечернего телешоу примерно 1972 года. «Duck Strut» — это дерзкий образец британского фанка с басовым звучанием, приглушенными духовыми и флейтой, добавляющими элементы стиля Куинси Джонса к ритмичным барабанам и перкуссии. «The Needle Nose», «Midnight Heist» и «Wiretap» — одни из самых кинематографичных треков на альбоме. Мрачные и атмосферные, они вызывают в воображении образы темных переулков, теневых фигур и тайников с невостребованными письмами. «Wigged out» перекликается с причудливой органной странностью легенд итальянской библиотечной музыки I Marc 4, а в «Nuclear Wind I & II» Moog и Mellotron используются в качестве электронного контрапункта к эфирным голосам. Акустическая интерлюдия в «Siren's sea» вызывает в воображении образы далеких скалистых обрывов, невесомый вокал манит вас на эти скалы, прежде чем заключительная композиция альбома «Planet Nine» перенесет вас в космос.
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Доставка
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Various Artists - ATA Records: The Library Archive (5050580736634) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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