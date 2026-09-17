My Life With The Thrill Kill Kult - Sexplosion! (coloured) (0860007249167) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
My Life With The Thrill Kill Kult
Альбом (сингл)
Sexplosion!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 748464
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Характеристики
Бренд
Wax Trax!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Trax!
Barcode
[0860007249167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
My Life With The Thrill Kill Kult
Альбом (сингл)
Sexplosion!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The International Sin Set, Leathersex, A Martini Built For 2, Dream Baby, 6, Sexplosion, Princess Of The Queens (The Lost Generation), Sex On Wheelz, A Continental Touch, Mystery Babylon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара My Life With The Thrill Kill Kult - Sexplosion! (coloured) (0860007249167) виниловая пластинка
Третий студийный альбом индастриал-диско-группы My Life with the Thrill Kill Kult. Первоначально он был выпущен в 1991 году на лейбле Wax Trax! Records. Вокалист Груви Манн назвал их альбом Sexplosion "сексуальным"! это один из крупнейших коммерческих успехов группы и успехов критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wax Trax!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Trax!
Barcode
[0860007249167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
My Life With The Thrill Kill Kult
Альбом (сингл)
Sexplosion!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The International Sin Set, Leathersex, A Martini Built For 2, Dream Baby, 6, Sexplosion, Princess Of The Queens (The Lost Generation), Sex On Wheelz, A Continental Touch, Mystery Babylon
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Третий студийный альбом индастриал-диско-группы My Life with the Thrill Kill Kult. Первоначально он был выпущен в 1991 году на лейбле Wax Trax! Records. Вокалист Груви Манн назвал их альбом Sexplosion "сексуальным"! это один из крупнейших коммерческих успехов группы и успехов критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
My Life With The Thrill Kill Kult - Sexplosion! (coloured) (0860007249167) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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