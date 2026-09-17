Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (coloured) (0711574978816) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748461
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Характеристики
Бренд
Westbound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Westbound
Barcode
[0711574978816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Free Your Mind and Your Ass Will Follow, Friday Night, August 14th, Funky Dollar Bill, I Wanna Know If It's Good to You?, Some More, Eulogy and Light
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (coloured) (0711574978816) виниловая пластинка
«Free Your Mind. and Your Ass Will Follow» — второй студийный альбом американской фанк-рок-группы Funkadelic, выпущенный в 1970 году. Считается классикой психоделического фанка. Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом демонстрирует совершенствование авторского мастерства группы, оставляя при этом достаточно места для экспериментальных джемов. Он ознаменовал официальный дебют легендарного клавишника Берни Уоррелла и достиг 92-го места в поп-чартах Billboard.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Westbound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Westbound
Barcode
[0711574978816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Free Your Mind and Your Ass Will Follow, Friday Night, August 14th, Funky Dollar Bill, I Wanna Know If It's Good to You?, Some More, Eulogy and Light
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Free Your Mind. and Your Ass Will Follow» — второй студийный альбом американской фанк-рок-группы Funkadelic, выпущенный в 1970 году. Считается классикой психоделического фанка. Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом демонстрирует совершенствование авторского мастерства группы, оставляя при этом достаточно места для экспериментальных джемов. Он ознаменовал официальный дебют легендарного клавишника Берни Уоррелла и достиг 92-го места в поп-чартах Billboard.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (coloured) (0711574978816) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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