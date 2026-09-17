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Everything Is Recorded - Temporary (coloured) (0191404149003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everything Is Recorded - Temporary (coloured) (0191404149003) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Temporary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everything Is Recorded - Temporary (coloured) (0191404149003) - фото 1
  • Everything Is Recorded - Temporary (coloured) (0191404149003) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Everything Is Recorded - Temporary (coloured) (0191404149003) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404149003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Temporary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
October, My And Me, Porcupine Tattoo, Never Felt Better, Ether, Losing You, Firelight, The Summons, No More Rehearsals, You Were Smiling, Norm, Swamp Dream #3, The Meadows, Goodbye (Hell Of A Ride)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Everything Is Recorded - Temporary (coloured) (0191404149003) виниловая пластинка

Everything Is Recorded — это музыкальный совместный проект главы XL Recordings Ричарда Рассела. В записи альбома "Temporary" приняли участие, среди прочих, Sampha, Bill Callahan, Noah Cyrus, Florence Welch, Maddy Prior, Berwyn, Alabaster Deplume, Jah Wobble, Yazz Ahmed, Laura Groves, Kamasi Washington, Ricky Washington, Roses Gabor, Jack Penate, Samantha Morton, Clari Freeman-Taylor и Nourished By Time. Запись "Temporary" длилась четыре года в студии Рассела Copper House в Лондоне, а также проводились дополнительные сессии в Тоттенхэме (Камбрия), Дорсете, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Альбом является продолжением предыдущих релизов, включая дебютный альбом 2018 года, номинированный на премию Mercury Prize. Однако на своем новом альбоме музыкальная ДНК Рассела претерпевает перезагрузку: его подход «вырезать и вставить» возвращает нас во времена до появления таких героев сэмплирования, как The Bomb Squad и Prince Paul, и вплоть до новаторов вроде Стива Райха, Роберта Раушенберга и Уильяма С. Берроуза. Если раньше музыка Рассела определялась ритмом, словами и мелодией — именно в таком порядке — то на этот раз два аспекта меняются местами. Ритм отходит на второй план, уступая место мелодии. В музыкальном плане «Temporary» руководствуется мысленным экспериментом: «Что если бы фолк-музыка перешла в цифровой формат в 80-х, как это произошло с регги?», в то время как в духовном и лирическом плане многое вращается вокруг скорби и потери друзей, членов семьи и коллег. В результате получилась коллекция светлых и безмятежных композиций, отчасти благодаря увлекательному и разнообразному списку приглашенных гостей, представленных на «Temporary». Эти хрупкие, нежные и тихие треки представляют собой, пожалуй, один из самых мягких альбомов, когда-либо написанных о смерти. «Создание альбома приносило удовлетворение, это был способ освятить жизнь», — говорит Рассел. «Temporary» — первый полноценный релиз Everything Is Recorded за более чем четыре года. Однако тем временем Рассел не сидел сложа руки. Недавно он выпустил «Summer Solstice», «Autumn Equinox», «Winter Solstice» и «Spring Equinox» на SoundCloud и Bandcamp, все они были созданы с участием различных приглашенных музыкантов во время продолжительных джем-сейшенов, каждый из которых длился всего один день. Он также объединился с актрисой и режиссером Самантой Мортон, чтобы создать дуэт Sam Morton, выпустивший свой дебютный альбом «Daffodils and Dirt». Рассел спродюсировал песню «Four Kinds of Horses» для альбома-возвращения Питера Гэбриэла «i/o».

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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404149003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything Is Recorded
Альбом (сингл)
Temporary
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
October, My And Me, Porcupine Tattoo, Never Felt Better, Ether, Losing You, Firelight, The Summons, No More Rehearsals, You Were Smiling, Norm, Swamp Dream #3, The Meadows, Goodbye (Hell Of A Ride)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Everything Is Recorded — это музыкальный совместный проект главы XL Recordings Ричарда Рассела. В записи альбома "Temporary" приняли участие, среди прочих, Sampha, Bill Callahan, Noah Cyrus, Florence Welch, Maddy Prior, Berwyn, Alabaster Deplume, Jah Wobble, Yazz Ahmed, Laura Groves, Kamasi Washington, Ricky Washington, Roses Gabor, Jack Penate, Samantha Morton, Clari Freeman-Taylor и Nourished By Time. Запись "Temporary" длилась четыре года в студии Рассела Copper House в Лондоне, а также проводились дополнительные сессии в Тоттенхэме (Камбрия), Дорсете, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Альбом является продолжением предыдущих релизов, включая дебютный альбом 2018 года, номинированный на премию Mercury Prize. Однако на своем новом альбоме музыкальная ДНК Рассела претерпевает перезагрузку: его подход «вырезать и вставить» возвращает нас во времена до появления таких героев сэмплирования, как The Bomb Squad и Prince Paul, и вплоть до новаторов вроде Стива Райха, Роберта Раушенберга и Уильяма С. Берроуза. Если раньше музыка Рассела определялась ритмом, словами и мелодией — именно в таком порядке — то на этот раз два аспекта меняются местами. Ритм отходит на второй план, уступая место мелодии. В музыкальном плане «Temporary» руководствуется мысленным экспериментом: «Что если бы фолк-музыка перешла в цифровой формат в 80-х, как это произошло с регги?», в то время как в духовном и лирическом плане многое вращается вокруг скорби и потери друзей, членов семьи и коллег. В результате получилась коллекция светлых и безмятежных композиций, отчасти благодаря увлекательному и разнообразному списку приглашенных гостей, представленных на «Temporary». Эти хрупкие, нежные и тихие треки представляют собой, пожалуй, один из самых мягких альбомов, когда-либо написанных о смерти. «Создание альбома приносило удовлетворение, это был способ освятить жизнь», — говорит Рассел. «Temporary» — первый полноценный релиз Everything Is Recorded за более чем четыре года. Однако тем временем Рассел не сидел сложа руки. Недавно он выпустил «Summer Solstice», «Autumn Equinox», «Winter Solstice» и «Spring Equinox» на SoundCloud и Bandcamp, все они были созданы с участием различных приглашенных музыкантов во время продолжительных джем-сейшенов, каждый из которых длился всего один день. Он также объединился с актрисой и режиссером Самантой Мортон, чтобы создать дуэт Sam Morton, выпустивший свой дебютный альбом «Daffodils and Dirt». Рассел спродюсировал песню «Four Kinds of Horses» для альбома-возвращения Питера Гэбриэла «i/o».
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Everything Is Recorded - Temporary (coloured) (0191404149003) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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