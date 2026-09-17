Описание товара Everything Is Recorded - Temporary (coloured) (0191404149003) виниловая пластинка

Everything Is Recorded — это музыкальный совместный проект главы XL Recordings Ричарда Рассела. В записи альбома "Temporary" приняли участие, среди прочих, Sampha, Bill Callahan, Noah Cyrus, Florence Welch, Maddy Prior, Berwyn, Alabaster Deplume, Jah Wobble, Yazz Ahmed, Laura Groves, Kamasi Washington, Ricky Washington, Roses Gabor, Jack Penate, Samantha Morton, Clari Freeman-Taylor и Nourished By Time. Запись "Temporary" длилась четыре года в студии Рассела Copper House в Лондоне, а также проводились дополнительные сессии в Тоттенхэме (Камбрия), Дорсете, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Альбом является продолжением предыдущих релизов, включая дебютный альбом 2018 года, номинированный на премию Mercury Prize. Однако на своем новом альбоме музыкальная ДНК Рассела претерпевает перезагрузку: его подход «вырезать и вставить» возвращает нас во времена до появления таких героев сэмплирования, как The Bomb Squad и Prince Paul, и вплоть до новаторов вроде Стива Райха, Роберта Раушенберга и Уильяма С. Берроуза. Если раньше музыка Рассела определялась ритмом, словами и мелодией — именно в таком порядке — то на этот раз два аспекта меняются местами. Ритм отходит на второй план, уступая место мелодии. В музыкальном плане «Temporary» руководствуется мысленным экспериментом: «Что если бы фолк-музыка перешла в цифровой формат в 80-х, как это произошло с регги?», в то время как в духовном и лирическом плане многое вращается вокруг скорби и потери друзей, членов семьи и коллег. В результате получилась коллекция светлых и безмятежных композиций, отчасти благодаря увлекательному и разнообразному списку приглашенных гостей, представленных на «Temporary». Эти хрупкие, нежные и тихие треки представляют собой, пожалуй, один из самых мягких альбомов, когда-либо написанных о смерти. «Создание альбома приносило удовлетворение, это был способ освятить жизнь», — говорит Рассел. «Temporary» — первый полноценный релиз Everything Is Recorded за более чем четыре года. Однако тем временем Рассел не сидел сложа руки. Недавно он выпустил «Summer Solstice», «Autumn Equinox», «Winter Solstice» и «Spring Equinox» на SoundCloud и Bandcamp, все они были созданы с участием различных приглашенных музыкантов во время продолжительных джем-сейшенов, каждый из которых длился всего один день. Он также объединился с актрисой и режиссером Самантой Мортон, чтобы создать дуэт Sam Morton, выпустивший свой дебютный альбом «Daffodils and Dirt». Рассел спродюсировал песню «Four Kinds of Horses» для альбома-возвращения Питера Гэбриэла «i/o».