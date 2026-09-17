Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed & Updated) (0194398448718) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed & Updated) (0194398448718) виниловая пластинка
Выпущенное в 2021 году пересведенное и дополненное издание классического альбома Pink Floyd «A Momentary Lapse Of Reason» Издание на двойном 180-граммовом виниле Культовый альбом был перемикширован и обновлен на основе оригинальных мастер-лент 1987 года Энди Джексоном и Дэвидом Гилмором. Вернувшись к некоторым оригинальным клавишным партиям Ричарда Райта и перезаписав новые барабанные партии с Ником Мейсоном, продюсеры Дэвид Гилмор и Боб Эзрин восстановили лучший творческий баланс между тремя участниками Pink Floyd. В обновленной и переработанной версии альбома «A Momentary Lapse of Reason» также появилась новая обложка, на которой использована альтернативная фотография Роберта Даулинга, сделанная во время оригинальной фотосессии, режиссером которой был покойный Сторм Торгерсон.
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Теги товара: Pink Floyd
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Теги товара: Pink Floyd
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