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Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed & Updated) (0194398448718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed & Updated) (0194398448718) виниловая пластинка

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Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 1
Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 2
Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 3
Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 4
Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 5
Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A MOMENTARY LAPSE OF REASON
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 1
  • Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 2
  • Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 3
  • Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 4
  • Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 5
  • Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed &amp; Updated) (0194398448718) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed & Updated) (0194398448718) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0194398448718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A MOMENTARY LAPSE OF REASON
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Signs Of Life, Learning To Fly, The Dogs Of War, One Slip, On The Turning Away, Yet Another Movie, Round And Around, A New Machine (Part 1), Terminal Frost, A New Machine (Part 2), Sorrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed & Updated) (0194398448718) виниловая пластинка

Выпущенное в 2021 году пересведенное и дополненное издание классического альбома Pink Floyd «A Momentary Lapse Of Reason» Издание на двойном 180-граммовом виниле Культовый альбом был перемикширован и обновлен на основе оригинальных мастер-лент 1987 года Энди Джексоном и Дэвидом Гилмором. Вернувшись к некоторым оригинальным клавишным партиям Ричарда Райта и перезаписав новые барабанные партии с Ником Мейсоном, продюсеры Дэвид Гилмор и Боб Эзрин восстановили лучший творческий баланс между тремя участниками Pink Floyd. В обновленной и переработанной версии альбома «A Momentary Lapse of Reason» также появилась новая обложка, на которой использована альтернативная фотография Роберта Даулинга, сделанная во время оригинальной фотосессии, режиссером которой был покойный Сторм Торгерсон.



Теги товара: Pink Floyd

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Характеристики
Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0194398448718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A MOMENTARY LAPSE OF REASON
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Signs Of Life, Learning To Fly, The Dogs Of War, One Slip, On The Turning Away, Yet Another Movie, Round And Around, A New Machine (Part 1), Terminal Frost, A New Machine (Part 2), Sorrow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Выпущенное в 2021 году пересведенное и дополненное издание классического альбома Pink Floyd «A Momentary Lapse Of Reason» Издание на двойном 180-граммовом виниле Культовый альбом был перемикширован и обновлен на основе оригинальных мастер-лент 1987 года Энди Джексоном и Дэвидом Гилмором. Вернувшись к некоторым оригинальным клавишным партиям Ричарда Райта и перезаписав новые барабанные партии с Ником Мейсоном, продюсеры Дэвид Гилмор и Боб Эзрин восстановили лучший творческий баланс между тремя участниками Pink Floyd. В обновленной и переработанной версии альбома «A Momentary Lapse of Reason» также появилась новая обложка, на которой использована альтернативная фотография Роберта Даулинга, сделанная во время оригинальной фотосессии, режиссером которой был покойный Сторм Торгерсон.


Теги товара: Pink Floyd
Самовывоз
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Отзывы


Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (Remixed & Updated) (0194398448718) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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