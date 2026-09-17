Thievery Corporation - Culture Of Fear (coloured) (0792755879368) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thievery Corporation
Альбом (сингл)
Culture Of Fear
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 748444
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Характеристики
Бренд
Primary Wave Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Primary Wave
Barcode
[0792755879368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thievery Corporation
Альбом (сингл)
Culture Of Fear
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Web Of Deception, Culture Of Fear, Take My Soul, Light Flares, Stargazer, Where It All Starts, Tower Seven, Is It Over?, False Flag Dub, Safar (The Journey), Fragments, Overstand, Free
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Thievery Corporation - Culture Of Fear (coloured) (0792755879368) виниловая пластинка
Culture Of Fear — шестой студийный альбом группы Thievery Corporation, первоначально выпущенный в 2011 году. В этом релизе они продолжают смешивать музыкальные стили в своем фирменном стиле: спейс-роковые джемы сменяются хип-хоповыми грувами, воздушными даунтемпо-трансами и даб-регги-мотивами на протяжении всего альбома. Это юбилейное, 15-е издание выпущено на цветном виниле эксклюзивно для RSD 2026.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Primary Wave Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Primary Wave
Barcode
[0792755879368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thievery Corporation
Альбом (сингл)
Culture Of Fear
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Web Of Deception, Culture Of Fear, Take My Soul, Light Flares, Stargazer, Where It All Starts, Tower Seven, Is It Over?, False Flag Dub, Safar (The Journey), Fragments, Overstand, Free
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Culture Of Fear — шестой студийный альбом группы Thievery Corporation, первоначально выпущенный в 2011 году. В этом релизе они продолжают смешивать музыкальные стили в своем фирменном стиле: спейс-роковые джемы сменяются хип-хоповыми грувами, воздушными даунтемпо-трансами и даб-регги-мотивами на протяжении всего альбома. Это юбилейное, 15-е издание выпущено на цветном виниле эксклюзивно для RSD 2026.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Thievery Corporation - Culture Of Fear (coloured) (0792755879368) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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