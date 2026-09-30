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Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&B & Funk (coloured) (0196588850516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&B & Funk (coloured) (0196588850516) виниловая пластинка

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Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&amp;B &amp; Funk (coloured) (0196588850516) - фото 1
Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&amp;B &amp; Funk (coloured) (0196588850516) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: R&B & Funk
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&amp;B &amp; Funk (coloured) (0196588850516) - фото 1
  • Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&amp;B &amp; Funk (coloured) (0196588850516) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748414
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588850516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: R&B & Funk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cameo–Word Up! (Single Version), Barry White–Sho' You Right, James Brown–Living In America, Maceo And The Macks*–Cross The Tracks (We Better Go Back), Jackson Sisters–I Believe In Miracles, Jermaine Jackson–Let's Get Serious (Single Version), Kool & The Gang–Get Down On It (Single Version), The Gap Band–I Don't Believe You Want To Get Up And Dance (Oops, Up Side Your Head) (7" Single Version), Alexander O'Neal–Fake, Aretha Franklin–Freeway Of Love (Single Mix), Sheila E.–A Love Bizarre (Pt. I),
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Eighties Dancefloor – LPDF4
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&B & Funk (coloured) (0196588850516) виниловая пластинка

Серия сборников различных исполнителей, выпущенных в Великобритании и Ирландии компаниями Sony Music и Universal Music в 1983 году. В следующем году серия вышла в других странах, сначала в Южной Африке, а затем и во многих других странах мира, в 1995 году охватив Азию, а затем, в 1998 году, и США.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&B & Funk (coloured) (0196588850516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588850516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: R&B & Funk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cameo–Word Up! (Single Version), Barry White–Sho' You Right, James Brown–Living In America, Maceo And The Macks*–Cross The Tracks (We Better Go Back), Jackson Sisters–I Believe In Miracles, Jermaine Jackson–Let's Get Serious (Single Version), Kool & The Gang–Get Down On It (Single Version), The Gap Band–I Don't Believe You Want To Get Up And Dance (Oops, Up Side Your Head) (7" Single Version), Alexander O'Neal–Fake, Aretha Franklin–Freeway Of Love (Single Mix), Sheila E.–A Love Bizarre (Pt. I),
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Eighties Dancefloor – LPDF4
Страна производитель
США
Описание
Серия сборников различных исполнителей, выпущенных в Великобритании и Ирландии компаниями Sony Music и Universal Music в 1983 году. В следующем году серия вышла в других странах, сначала в Южной Африке, а затем и во многих других странах мира, в 1995 году охватив Азию, а затем, в 1998 году, и США.


Теги товара: Цветной винил
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