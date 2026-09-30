Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&B & Funk (coloured) (0196588850516) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: R&B & Funk
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748414
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588850516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: R&B & Funk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cameo–Word Up! (Single Version), Barry White–Sho' You Right, James Brown–Living In America, Maceo And The Macks*–Cross The Tracks (We Better Go Back), Jackson Sisters–I Believe In Miracles, Jermaine Jackson–Let's Get Serious (Single Version), Kool & The Gang–Get Down On It (Single Version), The Gap Band–I Don't Believe You Want To Get Up And Dance (Oops, Up Side Your Head) (7" Single Version), Alexander O'Neal–Fake, Aretha Franklin–Freeway Of Love (Single Mix), Sheila E.–A Love Bizarre (Pt. I),
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Eighties Dancefloor – LPDF4
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&B & Funk (coloured) (0196588850516) виниловая пластинка
Серия сборников различных исполнителей, выпущенных в Великобритании и Ирландии компаниями Sony Music и Universal Music в 1983 году. В следующем году серия вышла в других странах, сначала в Южной Африке, а затем и во многих других странах мира, в 1995 году охватив Азию, а затем, в 1998 году, и США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588850516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: R&B & Funk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cameo–Word Up! (Single Version), Barry White–Sho' You Right, James Brown–Living In America, Maceo And The Macks*–Cross The Tracks (We Better Go Back), Jackson Sisters–I Believe In Miracles, Jermaine Jackson–Let's Get Serious (Single Version), Kool & The Gang–Get Down On It (Single Version), The Gap Band–I Don't Believe You Want To Get Up And Dance (Oops, Up Side Your Head) (7" Single Version), Alexander O'Neal–Fake, Aretha Franklin–Freeway Of Love (Single Mix), Sheila E.–A Love Bizarre (Pt. I),
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Eighties Dancefloor – LPDF4
Страна производитель
США
Серия сборников различных исполнителей, выпущенных в Великобритании и Ирландии компаниями Sony Music и Universal Music в 1983 году. В следующем году серия вышла в других странах, сначала в Южной Африке, а затем и во многих других странах мира, в 1995 году охватив Азию, а затем, в 1998 году, и США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&B & Funk (coloured) (0196588850516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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