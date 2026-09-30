Various Artists - Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chic–Le Freak, Sister Sledge–We Are Family, Gloria Gaynor–I Will Survive, Sylvester–You Make Me Feel (Mighty Real), Chaka Khan–I'm Every Woman, Candi Staton–Young Hearts Run Free, Diana Ross–Upside Down, Sheila & B. Devotion–Spacer, Amii Stewart–Knock On Wood, The Three Degrees–Givin' Up Givin' In, Eruption (4)–I Can't Stand The Rain, Boney M.–Daddy Cool, Village People–YMCA, The Michael Zager Band–Let's All Chant, Lipps, Inc.–Funkytown, Dee D. Jackson–Automatic Lover, Donna Summer–MacArthur Park, Earth, Wind & Fire, The Emotions–Boogie Wonderland, McFadden & Whitehead–Ain't No Stoppin' Us Now, Marvin Gaye–Got To Give It Up, Harold Melvin And The Blue Notes, Teddy Pendergrass–The Love I Lost, George McCrae–Rock Your Baby, Tina Charles–I Love To Love, Andrea True Connection–More, More, More, Frankie Valli, The Four Seasons–December, 1963 (Oh, What A Night), The Trammps–Disco Inferno, A Taste Of Honey–Boogie Oogie Oogie, Diana Ross–Love Hangover, Grace Jones–I Need A Man, Amanda Lear–Follow Me, Patrick Juvet–I Love America, Frantique–Strut Your Funky Stuff, Baccara–Yes Sir, I Can Boogie, Belle Epoque–Black Is Black, Alicia Bridges–I Love The Nightlife (Disco 'Round), Rose Royce–Car Wash, The Real Thing–Can You Feel The Force, Kool & The Gang–Ladies Night, Barry White–You See The Trouble With Me, Yvonne Elliman–If I Can't Have You, Elton John–Are You Ready For Love, Heatwave–Boogie Nights, The Emotions–Best Of My Love, LaBelle–Lady Marmalade, Cheryl Lynn–Got To Be Real, Odyssey (2)–Native New Yorker, Thelma Houston–Don't Leave Me This Way, Donna Summer–Last Dance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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