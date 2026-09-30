Top.Mail.Ru
Various Artists - Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Now That&#039;s What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) - фото 1
Various Artists - Now That&#039;s What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now That&#039;s What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) - фото 1
  • Various Artists - Now That&#039;s What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748412
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029408317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980
Жанр
Диско
Трек-лист
Chic–Le Freak, Sister Sledge–We Are Family, Gloria Gaynor–I Will Survive, Sylvester–You Make Me Feel (Mighty Real), Chaka Khan–I'm Every Woman, Candi Staton–Young Hearts Run Free, Diana Ross–Upside Down, Sheila & B. Devotion–Spacer, Amii Stewart–Knock On Wood, The Three Degrees–Givin' Up Givin' In, Eruption (4)–I Can't Stand The Rain, Boney M.–Daddy Cool, Village People–YMCA, The Michael Zager Band–Let's All Chant, Lipps, Inc.–Funkytown, Dee D. Jackson–Automatic Lover, Donna Summer–MacArthur Par
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now That's What I Call An Era
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chic–Le Freak, Sister Sledge–We Are Family, Gloria Gaynor–I Will Survive, Sylvester–You Make Me Feel (Mighty Real), Chaka Khan–I'm Every Woman, Candi Staton–Young Hearts Run Free, Diana Ross–Upside Down, Sheila & B. Devotion–Spacer, Amii Stewart–Knock On Wood, The Three Degrees–Givin' Up Givin' In, Eruption (4)–I Can't Stand The Rain, Boney M.–Daddy Cool, Village People–YMCA, The Michael Zager Band–Let's All Chant, Lipps, Inc.–Funkytown, Dee D. Jackson–Automatic Lover, Donna Summer–MacArthur Park, Earth, Wind & Fire, The Emotions–Boogie Wonderland, McFadden & Whitehead–Ain't No Stoppin' Us Now, Marvin Gaye–Got To Give It Up, Harold Melvin And The Blue Notes, Teddy Pendergrass–The Love I Lost, George McCrae–Rock Your Baby, Tina Charles–I Love To Love, Andrea True Connection–More, More, More, Frankie Valli, The Four Seasons–December, 1963 (Oh, What A Night), The Trammps–Disco Inferno, A Taste Of Honey–Boogie Oogie Oogie, Diana Ross–Love Hangover, Grace Jones–I Need A Man, Amanda Lear–Follow Me, Patrick Juvet–I Love America, Frantique–Strut Your Funky Stuff, Baccara–Yes Sir, I Can Boogie, Belle Epoque–Black Is Black, Alicia Bridges–I Love The Nightlife (Disco 'Round), Rose Royce–Car Wash, The Real Thing–Can You Feel The Force, Kool & The Gang–Ladies Night, Barry White–You See The Trouble With Me, Yvonne Elliman–If I Can't Have You, Elton John–Are You Ready For Love, Heatwave–Boogie Nights, The Emotions–Best Of My Love, LaBelle–Lady Marmalade, Cheryl Lynn–Got To Be Real, Odyssey (2)–Native New Yorker, Thelma Houston–Don't Leave Me This Way, Donna Summer–Last Dance



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029408317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980
Жанр
Диско
Трек-лист
Chic–Le Freak, Sister Sledge–We Are Family, Gloria Gaynor–I Will Survive, Sylvester–You Make Me Feel (Mighty Real), Chaka Khan–I'm Every Woman, Candi Staton–Young Hearts Run Free, Diana Ross–Upside Down, Sheila & B. Devotion–Spacer, Amii Stewart–Knock On Wood, The Three Degrees–Givin' Up Givin' In, Eruption (4)–I Can't Stand The Rain, Boney M.–Daddy Cool, Village People–YMCA, The Michael Zager Band–Let's All Chant, Lipps, Inc.–Funkytown, Dee D. Jackson–Automatic Lover, Donna Summer–MacArthur Par
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now That's What I Call An Era
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chic–Le Freak, Sister Sledge–We Are Family, Gloria Gaynor–I Will Survive, Sylvester–You Make Me Feel (Mighty Real), Chaka Khan–I'm Every Woman, Candi Staton–Young Hearts Run Free, Diana Ross–Upside Down, Sheila & B. Devotion–Spacer, Amii Stewart–Knock On Wood, The Three Degrees–Givin' Up Givin' In, Eruption (4)–I Can't Stand The Rain, Boney M.–Daddy Cool, Village People–YMCA, The Michael Zager Band–Let's All Chant, Lipps, Inc.–Funkytown, Dee D. Jackson–Automatic Lover, Donna Summer–MacArthur Park, Earth, Wind & Fire, The Emotions–Boogie Wonderland, McFadden & Whitehead–Ain't No Stoppin' Us Now, Marvin Gaye–Got To Give It Up, Harold Melvin And The Blue Notes, Teddy Pendergrass–The Love I Lost, George McCrae–Rock Your Baby, Tina Charles–I Love To Love, Andrea True Connection–More, More, More, Frankie Valli, The Four Seasons–December, 1963 (Oh, What A Night), The Trammps–Disco Inferno, A Taste Of Honey–Boogie Oogie Oogie, Diana Ross–Love Hangover, Grace Jones–I Need A Man, Amanda Lear–Follow Me, Patrick Juvet–I Love America, Frantique–Strut Your Funky Stuff, Baccara–Yes Sir, I Can Boogie, Belle Epoque–Black Is Black, Alicia Bridges–I Love The Nightlife (Disco 'Round), Rose Royce–Car Wash, The Real Thing–Can You Feel The Force, Kool & The Gang–Ladies Night, Barry White–You See The Trouble With Me, Yvonne Elliman–If I Can't Have You, Elton John–Are You Ready For Love, Heatwave–Boogie Nights, The Emotions–Best Of My Love, LaBelle–Lady Marmalade, Cheryl Lynn–Got To Be Real, Odyssey (2)–Native New Yorker, Thelma Houston–Don't Leave Me This Way, Donna Summer–Last Dance


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Now That's What I Call An Era Disco: 1973-1980 (coloured) (0198029408317) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...