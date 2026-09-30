Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso - Io Sono Nato Libero (0199584389417) виниловая пластинка

Io sono nato libero — третий студийный альбом итальянской прогрессив-рок-группы Banco del Mutuo Soccorso. Впервые один из величайших альбомов в истории мирового прогрессив-рока можно услышать в совершенно новом формате, в ремастеринге 24-бит/192 кГц с оригинальных мастер-лент. Это лимитированное пронумерованное издание на 180 г виниле в гейтфолде включает в 8-страничный буклет со всеми изображениями из первого издания с фигурной обложкой 1973 года. Некоторые записи определяют эпоху. Io Sono Nato Libero — одна из них, и, возможно, во всем каноне итальянского прогрессив-рока, наиболее устойчивая к любым подражаниям. Декабрь 1973 года. Banco del Mutuo Soccorso — римская группа, возглавляемая братьями Витторио и Джанни Ноченци, а также вокалистом Франческо Ди Джакомо, гитаристом Марчелло Тодаро, басистом Ренато Д'Анджело и барабанщиком Пьером Луиджи Кальдерони — выпускает свой третий альбом менее чем за два года, завершая трилогию, не имеющую себе равных в истории итальянского прогрессив-рока. После дебютного одноименного альбома 1972 года и концептуального альбома Darwin!, Banco не стремится закрепить уже достигнутое. Они идут дальше. Альбом отказывается от космических аллегорий своих предшественников и обращается к реальному миру — политике, телу, свободе как моральной необходимости. Это происходит в год чилийского переворота, и это чувствуется. В 2015 году журнал Rolling Stone поставил альбом на 35-е место в своем списке "50 величайших прогрессив-рок-альбомов всех времен" — запоздалое признание того, что преданные слушатели всегда знали. Наряду с ранними записями PFM и Le Orme, альбом обозначил координаты отчетливо европейского способа создания рок-музыки, которому не нужно было искать свой авторитет в Кентербери или Лондоне. Sony Italia возвращает его в обращение в этом уникальном издании, которое правильно передает суть.