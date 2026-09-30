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Banco Del Mutuo Soccorso - Io Sono Nato Libero (0199584389417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Banco Del Mutuo Soccorso - Io Sono Nato Libero (0199584389417) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Io Sono Nato Libero
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Io Sono Nato Libero (0199584389417) - фото 1
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Io Sono Nato Libero (0199584389417) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748403
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584389417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Io Sono Nato Libero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Canto nomade per un prigioniero politico (Nomad chant for a political prisoner), Non mi rompete (Don't bother me), La citt? sottile (The subtle town), Dopo...niente ? pi? lo stesso (Then...nothing is still the same), Traccia II (Track II)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso - Io Sono Nato Libero (0199584389417) виниловая пластинка

Io sono nato libero — третий студийный альбом итальянской прогрессив-рок-группы Banco del Mutuo Soccorso. Впервые один из величайших альбомов в истории мирового прогрессив-рока можно услышать в совершенно новом формате, в ремастеринге 24-бит/192 кГц с оригинальных мастер-лент. Это лимитированное пронумерованное издание на 180 г виниле в гейтфолде включает в 8-страничный буклет со всеми изображениями из первого издания с фигурной обложкой 1973 года. Некоторые записи определяют эпоху. Io Sono Nato Libero — одна из них, и, возможно, во всем каноне итальянского прогрессив-рока, наиболее устойчивая к любым подражаниям. Декабрь 1973 года. Banco del Mutuo Soccorso — римская группа, возглавляемая братьями Витторио и Джанни Ноченци, а также вокалистом Франческо Ди Джакомо, гитаристом Марчелло Тодаро, басистом Ренато Д'Анджело и барабанщиком Пьером Луиджи Кальдерони — выпускает свой третий альбом менее чем за два года, завершая трилогию, не имеющую себе равных в истории итальянского прогрессив-рока. После дебютного одноименного альбома 1972 года и концептуального альбома Darwin!, Banco не стремится закрепить уже достигнутое. Они идут дальше. Альбом отказывается от космических аллегорий своих предшественников и обращается к реальному миру — политике, телу, свободе как моральной необходимости. Это происходит в год чилийского переворота, и это чувствуется. В 2015 году журнал Rolling Stone поставил альбом на 35-е место в своем списке "50 величайших прогрессив-рок-альбомов всех времен" — запоздалое признание того, что преданные слушатели всегда знали. Наряду с ранними записями PFM и Le Orme, альбом обозначил координаты отчетливо европейского способа создания рок-музыки, которому не нужно было искать свой авторитет в Кентербери или Лондоне. Sony Italia возвращает его в обращение в этом уникальном издании, которое правильно передает суть.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584389417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Io Sono Nato Libero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Canto nomade per un prigioniero politico (Nomad chant for a political prisoner), Non mi rompete (Don't bother me), La citt? sottile (The subtle town), Dopo...niente ? pi? lo stesso (Then...nothing is still the same), Traccia II (Track II)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Io sono nato libero — третий студийный альбом итальянской прогрессив-рок-группы Banco del Mutuo Soccorso. Впервые один из величайших альбомов в истории мирового прогрессив-рока можно услышать в совершенно новом формате, в ремастеринге 24-бит/192 кГц с оригинальных мастер-лент. Это лимитированное пронумерованное издание на 180 г виниле в гейтфолде включает в 8-страничный буклет со всеми изображениями из первого издания с фигурной обложкой 1973 года. Некоторые записи определяют эпоху. Io Sono Nato Libero — одна из них, и, возможно, во всем каноне итальянского прогрессив-рока, наиболее устойчивая к любым подражаниям. Декабрь 1973 года. Banco del Mutuo Soccorso — римская группа, возглавляемая братьями Витторио и Джанни Ноченци, а также вокалистом Франческо Ди Джакомо, гитаристом Марчелло Тодаро, басистом Ренато Д'Анджело и барабанщиком Пьером Луиджи Кальдерони — выпускает свой третий альбом менее чем за два года, завершая трилогию, не имеющую себе равных в истории итальянского прогрессив-рока. После дебютного одноименного альбома 1972 года и концептуального альбома Darwin!, Banco не стремится закрепить уже достигнутое. Они идут дальше. Альбом отказывается от космических аллегорий своих предшественников и обращается к реальному миру — политике, телу, свободе как моральной необходимости. Это происходит в год чилийского переворота, и это чувствуется. В 2015 году журнал Rolling Stone поставил альбом на 35-е место в своем списке "50 величайших прогрессив-рок-альбомов всех времен" — запоздалое признание того, что преданные слушатели всегда знали. Наряду с ранними записями PFM и Le Orme, альбом обозначил координаты отчетливо европейского способа создания рок-музыки, которому не нужно было искать свой авторитет в Кентербери или Лондоне. Sony Italia возвращает его в обращение в этом уникальном издании, которое правильно передает суть.


Теги товара: Limited Edition
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