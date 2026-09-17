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Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) виниловая пластинка

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Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 1
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 2
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 3
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 4
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 5
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 6
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 7
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 8
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Oneness Of Juju
Альбом (сингл)
African Rhythms 1970-1982
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 1
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 2
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 3
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 4
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 5
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 6
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 7
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 8
  • Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748386
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548010411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Oneness Of Juju
Альбом (сингл)
African Rhythms 1970-1982
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oneness Of Juju - African Rhythms (Album Version), Oneness Of Juju - Follow Me, Oneness Of Juju - Nooky, Oneness Of Juju - River Luv Rite, Roach Om - No Name #3 / Love Is... / My Nigger & Me, Juju - Nairobi / Chants, Oneness Of Juju - Chants / Don't Give Up, Oneness Of Juju - Be About The Future, Juju & The Space Rangers - Got To Be Right On It (Origi, Oneness Of Juju - Space Jungle Funk, Oneness Of Juju - West Wind (Previously Unreleased), Juju & The Space Rangers - Plastic (Original 45 Version
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) виниловая пластинка

African Rhythms 1970–1982 — это масштабная ретроспектива творчества группы Oneness of Juju под руководством саксофониста Джеймса «Планки» Бранча. Сборник, первоначально выпущенный в 2001 году, охватывает наиболее продуктивный период коллектива, когда они объединили авангардный джаз с африканскими ритмами, фанком и R&B. Издание на виниле Сборник, посвященный группе Oneness Of Juju под руководством Джеймса «Планки» Бранча (James "Plunky" Branch), прослеживает их карьеру с самых ранних работ в 1970 году с южноафриканским джазовым музыкантом-эмигрантом Ндихо Ксабой в Сан-Франциско, охватывая путь группы на нью-йоркскую лофт-джазовую сцену, создание группы Juju и выпуск двух знаковых альбомов с мощным перкуссионным джазом на лейбле Strata-East. «Я считал себя борцом за культуру», — объясняет Планки. «Мы изучали Африку и пытались наполнить нашу музыку африканским духом». Вернувшись в свой родной город Ричмонд, штат Вирджиния, в середине 70-х Планки собрал великолепную новую группу музыкантов и вокалистов и создал новое воплощение группы, Oneness Of Juju, сохранив африканское влияние, но объединив свое звучание с фанком и R&B на классическом альбоме «African Rhythms». «Мы поняли, что, если мы добавим ритм к афро-кубинским ритмам, люди в Ричмонде и Вашингтоне смогут проникнуться ими». Это изменение привело к появлению серии бессмертных классических соул-джазовых композиций, включая «River Luv Rite», «Plastic» и «Don't Give Up», а также самый большой международный кроссовер-хит 1982 года «Every Way But Loose», позже получивший известность благодаря ремиксу Ларри Левана.

Отзывы о товаре Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548010411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Oneness Of Juju
Альбом (сингл)
African Rhythms 1970-1982
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oneness Of Juju - African Rhythms (Album Version), Oneness Of Juju - Follow Me, Oneness Of Juju - Nooky, Oneness Of Juju - River Luv Rite, Roach Om - No Name #3 / Love Is... / My Nigger & Me, Juju - Nairobi / Chants, Oneness Of Juju - Chants / Don't Give Up, Oneness Of Juju - Be About The Future, Juju & The Space Rangers - Got To Be Right On It (Origi, Oneness Of Juju - Space Jungle Funk, Oneness Of Juju - West Wind (Previously Unreleased), Juju & The Space Rangers - Plastic (Original 45 Version
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
African Rhythms 1970–1982 — это масштабная ретроспектива творчества группы Oneness of Juju под руководством саксофониста Джеймса «Планки» Бранча. Сборник, первоначально выпущенный в 2001 году, охватывает наиболее продуктивный период коллектива, когда они объединили авангардный джаз с африканскими ритмами, фанком и R&B. Издание на виниле Сборник, посвященный группе Oneness Of Juju под руководством Джеймса «Планки» Бранча (James "Plunky" Branch), прослеживает их карьеру с самых ранних работ в 1970 году с южноафриканским джазовым музыкантом-эмигрантом Ндихо Ксабой в Сан-Франциско, охватывая путь группы на нью-йоркскую лофт-джазовую сцену, создание группы Juju и выпуск двух знаковых альбомов с мощным перкуссионным джазом на лейбле Strata-East. «Я считал себя борцом за культуру», — объясняет Планки. «Мы изучали Африку и пытались наполнить нашу музыку африканским духом». Вернувшись в свой родной город Ричмонд, штат Вирджиния, в середине 70-х Планки собрал великолепную новую группу музыкантов и вокалистов и создал новое воплощение группы, Oneness Of Juju, сохранив африканское влияние, но объединив свое звучание с фанком и R&B на классическом альбоме «African Rhythms». «Мы поняли, что, если мы добавим ритм к афро-кубинским ритмам, люди в Ричмонде и Вашингтоне смогут проникнуться ими». Это изменение привело к появлению серии бессмертных классических соул-джазовых композиций, включая «River Luv Rite», «Plastic» и «Don't Give Up», а также самый большой международный кроссовер-хит 1982 года «Every Way But Loose», позже получивший известность благодаря ремиксу Ларри Левана.
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Отзывы


Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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