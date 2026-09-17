Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Oneness Of Juju - African Rhythms 1970-1982 (4062548010411) виниловая пластинка
African Rhythms 1970–1982 — это масштабная ретроспектива творчества группы Oneness of Juju под руководством саксофониста Джеймса «Планки» Бранча. Сборник, первоначально выпущенный в 2001 году, охватывает наиболее продуктивный период коллектива, когда они объединили авангардный джаз с африканскими ритмами, фанком и R&B. Издание на виниле Сборник, посвященный группе Oneness Of Juju под руководством Джеймса «Планки» Бранча (James "Plunky" Branch), прослеживает их карьеру с самых ранних работ в 1970 году с южноафриканским джазовым музыкантом-эмигрантом Ндихо Ксабой в Сан-Франциско, охватывая путь группы на нью-йоркскую лофт-джазовую сцену, создание группы Juju и выпуск двух знаковых альбомов с мощным перкуссионным джазом на лейбле Strata-East. «Я считал себя борцом за культуру», — объясняет Планки. «Мы изучали Африку и пытались наполнить нашу музыку африканским духом». Вернувшись в свой родной город Ричмонд, штат Вирджиния, в середине 70-х Планки собрал великолепную новую группу музыкантов и вокалистов и создал новое воплощение группы, Oneness Of Juju, сохранив африканское влияние, но объединив свое звучание с фанком и R&B на классическом альбоме «African Rhythms». «Мы поняли, что, если мы добавим ритм к афро-кубинским ритмам, люди в Ричмонде и Вашингтоне смогут проникнуться ими». Это изменение привело к появлению серии бессмертных классических соул-джазовых композиций, включая «River Luv Rite», «Plastic» и «Don't Give Up», а также самый большой международный кроссовер-хит 1982 года «Every Way But Loose», позже получивший известность благодаря ремиксу Ларри Левана.
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