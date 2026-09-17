OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка
Фильм "Могила светлячков" режиссера Исао Такахаты теперь доступен на популярном виниле Studio Ghibli! Это полное переиздание двух титров из фильма 1988 года "Могила светлячков", альбом изображений и коллекция саундтреков, с последним ремастерингом, а также великолепным дополнением, включающим комментарии, обсуждение, партитуру, сценарий (отрывки) и другую информацию. Альбом вдохновлен тремя музыкантами, которых зовут Митио Мамия, Масахико Сато и Кадзуо Киккава, "мыслями о войне" и историей главных героев, маленьких братьев и сестер Сейты и Сэцуко. Музыка: Мичио Мамия, Масахико Сато, Кадзуо Киккава* 10 песен* Оригинальная пластинка выпущена 25.11.1987 г. Прилагается 12-страничный текстовый вкладыш (музыка / обсуждение за круглым столом режиссером Такахатой и тремя композиторами).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре OST - Grave Of The Fireflies: Image Album (Michio Mamiya, Kazuo Kikkawa, Masahiko Satoh) (4988008091014) виниловая пластинка