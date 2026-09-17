OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mr. Dough And The Egg Princess
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748383
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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008090017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mr. Dough And The Egg Princess
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Theme, 1st Variation, 2nd Variation, 3rd Variation, 4th Variation, 5th Variation, Finale
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) виниловая пластинка
Великий Вивальди в аранжировке Joe Hisaishi. Да, несколько вариаций всего одной темы, да, всего одна сторона, да всего 14 минут, но какие зато эти 14 минут! Каждая секунда на вес золота и стоит часа некоторых творений! Просто блеск! Ну и разумеется японский винил высочайшего качества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008090017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mr. Dough And The Egg Princess
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Theme, 1st Variation, 2nd Variation, 3rd Variation, 4th Variation, 5th Variation, Finale
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Великий Вивальди в аранжировке Joe Hisaishi. Да, несколько вариаций всего одной темы, да, всего одна сторона, да всего 14 минут, но какие зато эти 14 минут! Каждая секунда на вес золота и стоит часа некоторых творений! Просто блеск! Ну и разумеется японский винил высочайшего качества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
OST - Mr. Dough And The Egg Princess (Vivaldi Arranged Joe Hisaishi) (4988008090017) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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