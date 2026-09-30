Various Artists - Folk Festival Of The Blues (8436544171012) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Folk Festival Of The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748378
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Характеристики
Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544171012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Folk Festival Of The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Muddy Waters, Willie Dixon & Buddy Guy– Wee, Wee Baby, Muddy Waters– Sitting And Thinking, Buddy Guy– Worried Blues, Sonny Boy Williamson (2)– Bring It On Home, Howlin' Wolf– Sugar Mama, Muddy Waters– Clouds In My Heart, Howlin' Wolf– May I Have A Talk With You, Muddy Waters– Got My Mojo Working, Buddy Guy– Don't Know Which Way To Go, Muddy Waters– 19 Years Old
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Various Artists - Folk Festival Of The Blues (8436544171012) виниловая пластинка
«Folk Festival Of The Blues» — сборник блюзовых композиций, записанных в 1963 году на живом выступлении. В альбоме представлены треки таких исполнителей, как Muddy Waters, Buddy Guy, Howlin' Wolf и Sonny Boy Williamson
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544171012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Folk Festival Of The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Muddy Waters, Willie Dixon & Buddy Guy– Wee, Wee Baby, Muddy Waters– Sitting And Thinking, Buddy Guy– Worried Blues, Sonny Boy Williamson (2)– Bring It On Home, Howlin' Wolf– Sugar Mama, Muddy Waters– Clouds In My Heart, Howlin' Wolf– May I Have A Talk With You, Muddy Waters– Got My Mojo Working, Buddy Guy– Don't Know Which Way To Go, Muddy Waters– 19 Years Old
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
«Folk Festival Of The Blues» — сборник блюзовых композиций, записанных в 1963 году на живом выступлении. В альбоме представлены треки таких исполнителей, как Muddy Waters, Buddy Guy, Howlin' Wolf и Sonny Boy Williamson
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Various Artists - Folk Festival Of The Blues (8436544171012) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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