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Booker T. & The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Booker T. & The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) виниловая пластинка

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Booker T. &amp; The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Booker T. & The M.G.S
Альбом (сингл)
Hip Hug-Her
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Booker T. &amp; The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) - фото 1
  • Booker T. &amp; The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748353
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Booker T. & The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JACKPOT RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JACKPOT RECORDS
Barcode
[0843563157039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Booker T. & The M.G.S
Альбом (сингл)
Hip Hug-Her
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hip Hug-Her, Soul Sanction, Get Ready, More, Double Or Nothing, Carnaby St., Slim Jenkins' Place, Pigmy, Groovin', Booker's Notion, Sunny
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Booker T. & The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hip Hug-Her, Soul Sanction, Get Ready, More, Double Or Nothing, Carnaby St., Slim Jenkins' Place, Pigmy, Groovin', Booker's Notion, Sunny

Отзывы о товаре Booker T. & The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JACKPOT RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JACKPOT RECORDS
Barcode
[0843563157039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Booker T. & The M.G.S
Альбом (сингл)
Hip Hug-Her
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hip Hug-Her, Soul Sanction, Get Ready, More, Double Or Nothing, Carnaby St., Slim Jenkins' Place, Pigmy, Groovin', Booker's Notion, Sunny
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hip Hug-Her, Soul Sanction, Get Ready, More, Double Or Nothing, Carnaby St., Slim Jenkins' Place, Pigmy, Groovin', Booker's Notion, Sunny
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Booker T. & The M.G.s - Hip Hug-Her (0843563157039) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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