Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748352
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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605248516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro - The Forum, Los Angeles, Ca. Sep 15 2019, Man Like U - The Forum, Los Angeles, Ca. Sep 15 2019, We (Feat. Bizhiki) - Xcel Energy Center, St Paul, Mn. Oct 03 2019, Jelmore - Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Id. Jan 19 2020, 666 - The Pavilion At Toyota Music Factory, Irving, Tx. Apr 03 2022, Heavenly Father - Mediolanum, Milan, It. Nov 05 2022, P.D.L.I.F. - Red Hill Auditorium, Perth, Au. Feb 26 2023, Hey, Ma - Pitchfork Music Festival, Chicago, Il. July 23 2023, A Satisfied Mind - State Th
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Volumes (2) – One
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) виниловая пластинка
«Volumes: One - Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band» — первый нестудийный альбом группы Bon Iver, включающий 10 уникальных концертных выступлений, записанных в период с 2019 по 2023 год и демонстрирующих Джастина Вернона и его группу в их лучшем виде Издание на виниле Записанный в период с 2019 по 2023 год, когда Bon Iver дали свой последний на сегодняшний день концерт, «Volumes: One» включает в себя музыку из альбомов «22, A Million» 2016 года и «i,i» 2019 года, дополненную несколькими ключевыми треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605248516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro - The Forum, Los Angeles, Ca. Sep 15 2019, Man Like U - The Forum, Los Angeles, Ca. Sep 15 2019, We (Feat. Bizhiki) - Xcel Energy Center, St Paul, Mn. Oct 03 2019, Jelmore - Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Id. Jan 19 2020, 666 - The Pavilion At Toyota Music Factory, Irving, Tx. Apr 03 2022, Heavenly Father - Mediolanum, Milan, It. Nov 05 2022, P.D.L.I.F. - Red Hill Auditorium, Perth, Au. Feb 26 2023, Hey, Ma - Pitchfork Music Festival, Chicago, Il. July 23 2023, A Satisfied Mind - State Th
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Volumes (2) – One
Страна производитель
США
«Volumes: One - Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band» — первый нестудийный альбом группы Bon Iver, включающий 10 уникальных концертных выступлений, записанных в период с 2019 по 2023 год и демонстрирующих Джастина Вернона и его группу в их лучшем виде Издание на виниле Записанный в период с 2019 по 2023 год, когда Bon Iver дали свой последний на сегодняшний день концерт, «Volumes: One» включает в себя музыку из альбомов «22, A Million» 2016 года и «i,i» 2019 года, дополненную несколькими ключевыми треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bon Iver - Volumes: One-Selections From Music Concerts 2019-2023 Bon Iver 6 Piece Band (0656605248516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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